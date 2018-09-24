精品香氛推新 中性香令人迷

LES EAUX香奈兒淡香水系列沐浴精巴黎-杜維埃200ml，1660元。（香奈兒提供）

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中國時報
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LES EAUX香奈兒淡香水系列身體乳液巴黎-威尼斯200ml，2450元。（香奈兒提供）
愛馬仕大地馥郁香根草香水100ml，4450元；50ml，3300元。（愛馬仕提供）

精品香氛看好香氛市場紛推新香搶市，品牌不再只是著眼於女性市場，而是以中性、不分性別作為溝通，加上近年中性香氛大興，男性香氛受惠，因為許多新世代女性以使用男香作為個性ICON，有一種穿「男友裝」的概念。

過往No 5是香奈兒愛好者的首瓶香氛，而今「LES EAUX香奈兒淡香水系列」帶動新客群，LES EAUX香奈兒淡香水成為這個世代品牌愛好者的第1瓶香奈兒香水。LES EAUX香奈兒淡香水系列夯賣，女性消費者捧場，而男性客群成長最快，新客加入也讓品牌再推身體保養與沐浴系列，台灣有許多消費者不會天天用香水，但喜愛使用帶有香氣的保養品。

除了香奈兒成功打造新香水系列，愛馬仕也發表「大地馥郁香根草香水」，向經典香氛「TERRE」取經，調香師Christine Nagel以香根草靈感，愛馬仕前任調香師Jean-Claude Ellena打造「TERRE」（愛馬仕大地），他說：「我想要傳達的是去感受泥土，徜徉大地，瞭望向天空。」現任調香師Christine Nagel則為經典再注入新意，將成分拆解、重組，「香根草」是「TERRE」自創造之初便存在的根源，更是這次新配方的重要靈感來源，展現圓潤而溫暖，性感而強健的香根草魅力，種種巧思轉換讓「TERRE」從原版的木質與礦物蛻變為木質與植物的平衡，為經典賦予新生。

(中國時報)

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