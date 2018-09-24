看我迴旋踢！BMW X4 xDrive30i M Sport有型有勁

BMW X4 xDrive30i M Sport外觀有著更寬扁、低趴的視覺效果，側看更具流線、修長的輪廓，售價293萬元。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
多功能方向盤握感極佳。（陳大任攝）
主動車距、定速、限速、車道維持等控鍵集中在方向盤左側9點鐘位置。（陳大任攝）
中控台各功能排列合宜。（陳大任攝）
BMWX4可使用最新CONNECTEDDRIVE智能遠端遙控APP，一手掌握愛車資訊。（陳大任攝）
電動皮椅具有記憶功能。 （陳大任攝）
標配3區域獨立空調，讓後座乘員可以自己設定最舒適的溫度。（陳大任攝）

接到BMW試駕邀請函，標題寫著「放膽過來」，即讓人充滿期待，路線安排往返於台北與宜蘭之間，有鋪裝平直的高速公路，還有蜿蜒曲折的山路，這回試駕車X4 xDrive30i M Sport動力規配居於X4 xDrive20i與X4 M40i之間，歷經整日操駕，更讓人期待X4 M40i的表現。

車身扁趴 減重卻更會跑

BMW總代理汎德一口氣推出X4 xDrive20i、X4 xDrive30i、X4 M40i等3車型、4車款，搭載2.0L 184hp/290Nm、2.0L 252hop/350Nm及3.0L 360hp/500Nm等3款引擎，0-100km/h加速分別為8.3、6.3、4.8秒，後兩者除了增加SPORT+動態行車模式，還提供彈射起步功能。

試駕車X4 xDrive30i M Sport加配M款套件，包括空力套件、專屬輪圈、煞車套件、跑車化懸吊系統、多功能真皮方向盤、駕駛座踏板組、鋁質格紋飾板，以及Vernasca雙前座跑車座椅等，但是只比X4 xDrive30i多了20萬元，是汎德精心規畫的主打車。

X4較改款前增長81mm、加寬37mm，但降低3mm，軸距一舉拉長至2864mm，外觀予人寬扁、低趴的視覺效果，此外，車重減輕50kg、風阻係數0.30(cd)，簡單說就是車身放大但減重而且更會跑。

飆砂試駕 猛踩油門拉轉速

我們在高速公路體驗BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，廠方把所有相關控鍵整合在方向盤9點鐘位置，只要動動左手拇指，就可以設定好定速、限速、調整與前車車距、切換轉向輔助與車道維持等功能，還有更多是行車期間不斷運行的功能，例如路口車流防撞輔助、前/後方車流警示、盲點偵測警示等，是日常生活相當實用的配備。

接著好玩的來了，我們在烏石港附近的空地讓X4 xDrive30i M Sport甩起來，先解除循跡防滑，接著猛踩油門、拉轉速、轉動方向盤，4個大輪胎（245/50R19）瞬間捲起砂石，加上引擎響起嘶嘶進氣聲，飛躍起的砂石在白色車身上顯得特別搶眼，整個甩車的過程可說是駕駛者玩得開心，旁觀者看得過癮。不禁讓人更加期待未來動力數據更強悍的X4 M40i試車體驗。

(中國時報)

Melody抱別人娃噴母愛 Mercedes-Benz GLE 增第三排椅 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。