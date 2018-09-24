看我迴旋踢！BMW X4 xDrive30i M Sport有型有勁

2018年09月24日 04:11 中國時報 陳大任 報導

多功能方向盤握感極佳。（陳大任攝）

主動車距、定速、限速、車道維持等控鍵集中在方向盤左側9點鐘位置。（陳大任攝）

中控台各功能排列合宜。（陳大任攝）

BMWX4可使用最新CONNECTEDDRIVE智能遠端遙控APP，一手掌握愛車資訊。（陳大任攝）

電動皮椅具有記憶功能。 （陳大任攝）

標配3區域獨立空調，讓後座乘員可以自己設定最舒適的溫度。（陳大任攝）

接到BMW試駕邀請函，標題寫著「放膽過來」，即讓人充滿期待，路線安排往返於台北與宜蘭之間，有鋪裝平直的高速公路，還有蜿蜒曲折的山路，這回試駕車X4 xDrive30i M Sport動力規配居於X4 xDrive20i與X4 M40i之間，歷經整日操駕，更讓人期待X4 M40i的表現。

車身扁趴 減重卻更會跑

BMW總代理汎德一口氣推出X4 xDrive20i、X4 xDrive30i、X4 M40i等3車型、4車款，搭載2.0L 184hp/290Nm、2.0L 252hop/350Nm及3.0L 360hp/500Nm等3款引擎，0-100km/h加速分別為8.3、6.3、4.8秒，後兩者除了增加SPORT+動態行車模式，還提供彈射起步功能。

試駕車X4 xDrive30i M Sport加配M款套件，包括空力套件、專屬輪圈、煞車套件、跑車化懸吊系統、多功能真皮方向盤、駕駛座踏板組、鋁質格紋飾板，以及Vernasca雙前座跑車座椅等，但是只比X4 xDrive30i多了20萬元，是汎德精心規畫的主打車。

X4較改款前增長81mm、加寬37mm，但降低3mm，軸距一舉拉長至2864mm，外觀予人寬扁、低趴的視覺效果，此外，車重減輕50kg、風阻係數0.30(cd)，簡單說就是車身放大但減重而且更會跑。

飆砂試駕 猛踩油門拉轉速

我們在高速公路體驗BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，廠方把所有相關控鍵整合在方向盤9點鐘位置，只要動動左手拇指，就可以設定好定速、限速、調整與前車車距、切換轉向輔助與車道維持等功能，還有更多是行車期間不斷運行的功能，例如路口車流防撞輔助、前/後方車流警示、盲點偵測警示等，是日常生活相當實用的配備。

接著好玩的來了，我們在烏石港附近的空地讓X4 xDrive30i M Sport甩起來，先解除循跡防滑，接著猛踩油門、拉轉速、轉動方向盤，4個大輪胎（245/50R19）瞬間捲起砂石，加上引擎響起嘶嘶進氣聲，飛躍起的砂石在白色車身上顯得特別搶眼，整個甩車的過程可說是駕駛者玩得開心，旁觀者看得過癮。不禁讓人更加期待未來動力數據更強悍的X4 M40i試車體驗。

(中國時報)