大話山海經 顫抖神箭1

2018年09月24日 04:10 中國時報 郭箏

牡丹花開時

洛陽的牡丹花就是開得比別的地方漂亮。 一團團的花球掛在樹上，彷彿要將世間所有的顏色做出最燦爛的展示，並且明告世人各種色彩應該如何配搭。

文載道與劉娥、梳雲來到白馬寺前，正是遊人最多的時候。

劉娥就像個小女孩，沿著牡丹花徑一路奔跑過去，時時發出讚賞的尖叫。

梳雲則不停搖頭批評：「太豔啦，受不了！太花啦，花得我頭皮發麻！太俏啦，譁眾取寵！」

每一株牡丹前面都立著一塊小牌子，介紹此株的品種，什麼白屋公卿、丹皂流金、海衣泉煙、太真晚妝、胭脂樓倒暈檀心……

文載道一個個細細看去，暗忖：「若能記住三個名字就表示我的腦袋有進步了。」

好不容易繞了一圈，回到寺前廣場，一群人正圍在左側的院牆邊上議論紛紛。

梳雲伸手一指：「喂，那邊又有一個美女！」

文載道轉眼一望，正見一對年輕男女雜在人叢之中，立時歡喜的大叫出聲：「顧兄、梅妹！」

那青年男子正是少年時跟文載道並稱為「江南二大才子」的顧寒袖，女子則是與顧寒袖青梅竹馬、早已互訂終生的梅如是。

說起這顧寒袖自有一段離奇遭遇：去年秋天他進京趕考，原本意料狀元應是囊中之物，卻因為考前喝了碗紅豆湯，進了貢院後就腹瀉不止，九天三場下來，一個字也沒寫，當然鬧了個名落孫山；返鄉途中，又罹患重病，心灰意冷之下，竟把自己的靈魂出賣給惡魔。

魔鬼的代言人芝麻李吸走了他的靈魂、拔去了他的心臟，讓他變成一具到了晚上就要變臉吃人的「行屍」。（進財大酒樓的店小二張小袞那夜碰到的殭屍相公就是他。）

梅如是得訊趕來救援，得到天神「刑天」的子孫燕行空、「劍王之王」項宗羽、進財大酒樓的掌櫃邢進財、小道士莫奈何與櫻桃妖的幫助，歷經千辛萬苦，趕到崑崙山大戰群妖，在他的靈魂即將被封印的前一刻，把他救了回來。

現在他一切正常，與梅如是有說有笑，看見文載道更是高興得不得了，三人熱烈寒暄作一處。

梳雲也走了過來，發現人潮聚集在一張告示前，湊近一瞧，上面寫著：「誠徵女性鑄劍師」，署名是「第五公子俞燄至」。

梳雲隨手抓住一個人就問：「第五公子？什麼意思啊？」

「姑娘難道不是中原人氏？連鼎鼎大名的第五公子都不知道？」那人說。「自從戰國四大公子之後，就後繼乏人，這俞公子是唯一能夠與他們相提並論的人，所以號稱有史以來的第五個公子，廣結天下豪傑，門下食客三千，可說是當今天子之下的第一人！」

卻聽那邊顧寒袖道：「如是，我勸妳還是別去應徵了，說到頭來，女子畢竟不能以鑄劍為業啊！」

梳雲又湊了過去：「這位美姑娘是鑄劍師？倒真奇了！」

原來，梅如是從小就對刀劍有狂熱的興趣，打從十三歲起便進入鑄劍坊拜師學藝，現在已是女性鑄劍師中的佼佼者。

梅如是道：「表哥，鑄劍是我的興趣，不管將來如何，我是決計不會荒廢這志業的。」

顧寒袖皺眉道：「唉，這是從何說起呢？女子的志業應該就是遵守三從四德，成為賢妻良母嘛。」

梅如是悶悶一笑，並不回嘴。

梳雲可忍不住了：「喂，我看你只是想要娶一個幫你洗衣煮飯的黃臉婆吧？」

劉娥也在旁幫腔：「虧你還號稱什麼天下第一才子呢。」

顧寒袖一楞：「這兩位是？」

文載道趕忙介紹：「這位是……呃，那位是……」

劉娥笑道：「你總記不得我們，為何能夠記住他們兩位的名字呢？」

文載道重重一嘆：「反而是幼時的記憶沒有被磨滅，幼時念的書倒還記得許多……」

梳雲哼道：「本大小姐名叫梳雲，我的志業就是喝遍天下美酒，看有誰管得著？如今，女人若想發展自己的志向，就該努力做去，為何一定要屈從於男人之下？」

梅如是聽得連連點頭，顧寒袖為之語塞，只能發出類似「大謬乎也」的聲音。

忽聞人群喧囂之聲猛然爆起：「俞公子來了！第五公子來了！」

一頂大轎在百名僕從的簇擁下，宛若浪中樓船般的駛了過來，衝開人群，一直來到梅如是等人面前才停下，轎門一開，走下一個玉雕似的人兒來。

這第五公子俞燄至白衣白冠、白履白袍，一張臉簡直就像用一整塊白玉琢磨出來的一樣，他的聲音更是清亮得宛如玉罄敲擊，一絲雜質也無。

「這位可是梅如是，梅姑娘？」

梅如是楞了楞。她今天上午才到洛陽，怎麼就被他知道了？而且自己也不是什麼名人，為什麼他竟親自前來拜訪？

還未及答言，俞燄至又道：「聽說眾位英雄在崑崙山上斬殺了中原五兇之一的破城虎，剛剛返回中原，在下特來迎接。」大約因為根本不信妖魔鬼怪，完全不提他們斬妖除魔之事，只不知他的消息究竟從何得來？

梳雲搶著笑道：「原來你們還有這麼精彩的往事？失敬失敬！昨天晚上我還碰到了翻山豹呢。」

文載道皺眉道：「顧兄，你怎麼變成仗劍除惡的英雄了？」

其實顧寒袖在整個事件之中，一直都是一具行屍，哪裡有參與一絲半毫？只得尷尬的連連咳嗽。

「還有劍王之王項大俠、邢進財大掌櫃與小莫道長呢？」俞燄至對此事居然了解得一清二楚。

顧寒袖道：「項兄、邢掌櫃已先行離開，小莫道長剛剛還跟我們在一起，但他碰到了他的師父『提壺道人』，便不知跑到哪裡去了？」

俞燄至望向白馬寺廣闊院區的後方：「我大概知道他去了哪兒。」（待續）

(中國時報)