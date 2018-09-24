2018年09月24日 04:10 中國時報 陳育律

表定最冷的那個月剛過去，溫度還困在南方，沒搭到新幹線快車北上。

多數的日本同學回鄉放寒假，大學城街上一時冷清不少。餘下的人如荒城遺民，線上組了自救會，趕在集體撤守前出來唱歌。不用特別說明也知道，直接往熟悉的那家卡拉OK跑。整層樓包廂就開了兩間，裡頭都是外國人，說的都是中文。

以學生客群為主的卡拉OK，隔音效果不甚佳。頭靠牆歇著，不時分神聽見隔壁間的廣東歌，男女對唱，唱得極其動聽。心念一動敲門叨擾，房內人不多，就一個男孩和一個女孩，幾個人歌路相近，相談甚歡之後，直接捨棄門牆，人來瘋似地在兩房之間來回串場，別有一番意思。

無意間聽說今日是男孩的生日，擇日不如撞日，大家一同用餐慶祝。

正是萍水相逢的際遇，生活圈八竿子打不著，說起話來反而少有顧忌，什麼都能談，而且一談就往胸腹裡去。二十出頭的人，畢竟是沒那個能耐在身體裡塞容太多事情，小日子裡能有多少事，再大繞不出情感波折，再多鬧不過人世分合。不過話說回來，人生在世的經歷，縱有直線的幸運或者曲折拗撓的傳奇，不外乎在得失之間拉扯。

男孩首先開口，談及一位不在場的女孩。

那是他的夢中情人，多年前他飄洋過海來到這城，始終戀慕著的北方姑娘。那女孩和全天下的女孩一樣，渴慕著愛戀，她替換男朋友的速度，卻比泡芙店推出期間限定口味還要頻繁，季節還沒過一半呢，男孩已經接到電話訴苦，說的又是新男孩的事。

男孩說，真為她感到不值。多麼好的女孩子，偏要捧著熱騰騰的心往玩愛之徒的冰山裡撞，長不出心眼，盲目間屢屢撞得出血，下回卻同樣卯足全力，往稜角分明的白山黑水衝鋒陷陣。男孩總結了說，她太需要安全感了，遇上貌似壯實的肩膀，便急著栽進去。當人需要某件東西，要得太深太切了，便容易誤判了情勢。偶有運氣較好的時候，真心以為要天長地久了，卻和全天下缺乏安全感的女孩一樣，一個勁地捏得好緊好緊。輕薄的關係一旦軋出了痕，只消輕輕一扯，便成了空中翻飛的塑膠細屑。

男孩不是未曾表白，只是老覺得見縫插針的行徑低級，正面對決的掏心訴情，又每每碰著軟軟的釘。心愛的女孩沒特別說什麼，就是嫌男孩瘦了點、矮了點，所以說那個至關重要的安全感，也就少了點。電視劇集看得多了，後面的劇情大家都知道怎麼接。你是個好人，但我們還是做朋友吧。

飯桌上的女孩插了嘴，忍不住差了嘴，她說，這傢伙嘴巴上總說還好還好，其實不是這麼回事，看他這表情就知道，所以我這做兄弟的，當然得約他出來散心。其實我覺得吧，他這人挺好啊，你們說是不。

女孩又給男孩倒酒。

你們看他，長得好，心眼也好。你啊，那姑娘沒愛上你，是她沒那個福份。

男孩聽女孩說著，兀自點了點頭，乾笑幾聲，肘頂女孩的臂膀。舉起酒杯，謝你啊，兄弟。一飲而盡。男孩接著說，好歹交了個兄弟，這幾年不算一無所獲。

男孩餐後接了通電話先走，託辭說租屋處較遠，大家大概猜得到是怎麼回事。幾個人留在車站周邊同女孩遊晃，女孩不大說話，死活不想回家的樣子，夜深了沒太多事情好做，又嫌室外風冷，索性再去唱歌。女孩自顧自地點了首歌，夢醒時分。酒意尚未退盡，搖搖晃晃地笑說，應該強迫他來，就點這首給他聽，一巴掌把他打醒。

「有些事情你現在不必問，有些人你永遠不必等。」

開了個陳淑樺的頭，同行友人索性再加點一首，問。女孩說自己沒聽過，盯著螢幕專心讀詞，讀著讀著，眼淚掉了下來。

「是否女人，永遠不要多問。他最好永遠天真，為他所愛的人。」

一陣靜默之後，女孩摀著臉嚷嚷，嗓音由小而大。我操！我操你媽的兄弟！

走到螢幕正前方的矮凳子坐下，不讓人看見她哭的表情。氣力放盡了，女孩幽幽地說，剛剛那首叫什麼？幫我再點一次好嗎，我想唱唱，你們陪我。

(中國時報)