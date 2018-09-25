罕見 發表經貿摩擦白皮書 陸退出對美談判

2018年09月25日 00:40 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

正當陸美第二階段加徵關稅大戰開打之際，大陸國新辦24日發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，闡明陸方8大立場，及辨析雙方經貿關係6大事實。白皮書直言陸美合作才是唯一正確選擇，指談判不能在關稅大棒的威脅下進行。除了文字攻勢，大陸也退出與美國的貿易談判，以實際行動向美方展示強硬姿態。

強硬表態 不受加徵關稅威脅

新華社報導，白皮書全文約3.6萬字，除前言，共包括六個部分，分別是陸美經貿合作互利共贏、陸美經貿關係事實、美國政府貿易保護主義行為、美國政府貿易霸淩主義行為、美國政府不當做法對世界經濟發展危害，及大陸立場。

白皮書談及陸美經貿關係事實指出，認為不應從貨貿差額片面評判經貿關係得失；不應脫離WTO互惠互利原則談論公平貿易；不應違背契約精神指責大陸強制技術轉讓。不應抹殺陸方保護智慧財產權的努力；不應歪曲大陸政府鼓勵企業走出去，更不應脫離WTO規則指責陸方補貼政策。

公平貿易 不應脫離WTO規範

白皮書強調，川普政府上任後，在「美國優先」口號下，拋棄相互尊重、平等協商等國際交往基本準則，實行單邊主義、保護主義和經濟霸權主義，對許多國家和地區特別是大陸作出一系列不實指責，利用不斷加徵關稅等手段進行經濟恫嚇，試圖採取極限施壓方法，將自身利益訴求強加於大陸。

面對華盛頓的壓力，北京也不甘示弱。據《華爾街日報》報導，大陸已取消與美國即將舉行的貿易談判，不會派遣國務院副總理劉鶴前往華盛頓。大陸原計畫派出一個中級代表團在劉鶴訪美前奔赴華盛頓，但目前此一行程也已取消。

平等互信 談判大門一直敞開

此外，白皮書也不忘闡明陸方8大立場，包括堅定維護國家尊嚴和核心利益，堅定推進經貿關係健康發展，堅定維護並推動改革完善多邊貿易體制，堅定保護產權和知識產權，堅定保護外商在陸合法權益；堅定深化改革擴大開放；堅定互利合作，及堅定推動構建人類命運共同體。

白皮書強調，大陸談判的大門一直敞開，但談判必須以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，不能在關稅大棒的威脅下進行，不能以犧牲中國發展權為代價。

(中國時報)