潭美轉強颱 最快周四發布海警

2018年09月25日 00:40 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

颱風潭美持續增強中，昨日下午2點轉為強颱，影響時間為周五至下周日。潭美目前往西北西方向前進，不排除直撲台灣，未來路徑若偏南，最快後天可能就會發布海上警報。由於目前颱風距離仍遠，路徑還有可能修正，尚無法確定其對台灣影響程度，氣象局表示，今明兩天將是關鍵。

氣象局表示，潭美已在昨日下午2點轉為強颱。氣象專家吳德榮表示，強颱潭美因未來通過海域的「海洋熱含量」高、環境垂直風切小，對其繼續增強十分有利。

各國預測差異大 今明是關鍵

氣象局預報員張承傳說，潭美目前位處鵝鸞鼻東南東方海域，往西北西移動，自昨晚開始速度減緩，今明兩天呈滯留狀態，有助於潭美持續增強。

張承傳表示，未來若潭美的路徑偏南、速度夠快的話，恐會直撲台灣，周四就有可能會發布海上警報；但若路徑偏北則會轉向琉球，僅其外圍環流會對台灣有影響，屆時也不會發警報。

由於目前颱風距離仍遠，因此不確定性還很大，氣象達人彭啟明表示，秋天的颱風變化多，今明兩日再來觀察路徑會比較確定。張承傳也說，今明兩天是路線觀測的關鍵期。

吳德榮表示，美國、日本與我氣象局對潭美預測的平均風速分別為135、105、51公尺／秒，差異頗大、不確定性高，因此還須持續觀察。不過吳德榮提及，在歐洲中期預報中心的模擬中，可以看出潭美也可能直接撲台，所以不可大意。

各國對於潭美的預測出入頗大，佛州大學氣象研究生柯丸指出，潭美移動到台灣東北方海面後將會北轉撲向日本；夏威夷的聯合颱風警報中心則認為台灣周五會處在潭美7級陣風影響範圍內。不過根據全球氣流場動態分析，即使潭美北轉，周五、六距台仍近。

桃園以北有豪雨 沿海防浪襲

另外今日北台灣仍受東北風影響，桃園以北、宜蘭地區會有大雨或豪雨等級的降雨，且降雨時間較長，花東一帶、新竹、苗栗等地也會有短暫陣雨，而中南部則是多雲到晴的天氣狀況，各地早晚溫度會低至25度。今北部、東北部、恆春半島等地的沿海會有長浪，沿海居民務必小心防範。

(中國時報)