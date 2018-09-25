指陸惡意活動 美計畫大反制

2018年09月25日 00:40 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸貿易戰24日嚴重升級，雙邊關係緊張亦有擴散加劇之勢！有美國媒體引述華府內部消息指，川普政府計畫在未來數周內推出大規模反制大陸的措施，要將陸方對美的種種所謂「惡意活動」公諸於世，並對此發動「跨政府部門」大反擊。

川普將發動跨部門反擊

美國新聞網站Axios於24日引述兩位匿名的政府消息人士指出，川普政府計畫對陸推出的反制措施，將同時涵蓋「宣傳性和實質性」，並且「跨政府部門」展開，上至白宮（由國家安全會議的高層官員領銜），下至財政部、商務部及國防部，都將參與其中。一名白宮官員還稱，「我們不會只讓俄羅斯當假想敵。俄羅斯和中國皆是」。

報導說，白宮計畫公布陸方針對美國公共和私營部門採取敵對行動的新情資。一名白宮官員說，陸方從事的「惡意活動」涵蓋網絡攻擊、干預選舉及產業戰（如竊取智慧財產權）等，美方會將其公諸於世，並要求給個交代。

川普政府消息人士稱，美方已蒐集到大量情資，可以佐證其對陸方的指控。「我們將顯示中國人如何滲透到美國，以及我們正在實施的反制措施。」

放狠話的事 交給鷹派

消息人士說，川普總統已批准上述計畫，但他本人是否會在宣傳攻勢上帶頭衝，則並不清楚。Axios指出，川普為了與大陸國家主席習近平保持良好關係，很可能會繼續對習說好話，而把放狠話的事交給政府內的對陸鷹派負責，例如白宮國家貿易委員會主席納瓦洛。

川普24日又對2000億美元大陸商品祭出關稅，陸方向600億美元美國產品增課關稅令也因而生效。儘管陸方表示對美談判大門一直敞開，但堅持談判不能「在關稅大棒的威脅下」進行，先前已因此取消大陸國務院副總理劉鶴月底率團赴美計畫，放棄重啟美陸部長級貿易磋商。

不但貿易談判觸礁，陸美軍事對話亦擱置。美國因為大陸向俄羅斯軍購，提出制裁中共中央軍委裝備發展部及其部長李尚福，陸方則大動作召見美國大使抗議，並召回正在美國參加國際研討會並計劃訪美的海軍司令沈金龍，推遲原定9月下旬在北京舉行的陸美軍事對話。

(中國時報)