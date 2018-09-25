北京發布白皮書 意在「安內攘外」

陸美貿易戰第2波開打！北京特別發布了白皮書，向外表明不會向美國貿易霸凌主義低頭。圖為今年六月在北京街頭顯示的大陸國家主席習近平強調開放的大門不會關上。（美聯社）

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中國時報
／北京報導
大陸國務院參事、中國人民大學國關教授時殷弘指出，大陸態度更加強硬，圖為時殷弘來台發表演說。（本報資料照片）

陸美貿易戰大幅升級，北京也大動作發布「中美經貿摩擦」白皮書；大陸國關學者表示，北京發布白皮書有2大意涵，一是對外警告華盛頓，表明大陸態度轉趨強硬，北京「吃軟不吃硬」不會低頭；二則對內宣傳，既在陳述大陸打贏貿易戰的「底氣」，更要大陸民眾吃下「定心丸」。

「白皮書」通常意味具有權威性的報告書或指導性文本，用以闡述、解決或決策。過去遇到重大涉外衝突時，北京通常會選擇發布白皮書說明，準備因應態勢升高的立場。此前日本將釣魚台國有化及南海仲裁時，北京都曾發表過白皮書。

大陸國務院參事、中國人民大學國關教授時殷弘指出，大陸曾在6月發表過《中國與世界貿易組織》白皮書，如今選在川普政府加徵2000億美元大陸商品關稅之際，再度發表《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，顯見更具針對性、態度更加強硬。

時殷弘指出，北京此時發布白皮書，具有對外與對內2大意義。在對外層面上，毫無疑問是警告川普政府，再次向華盛頓亮劍表明，北京雖不願打貿易戰，但絕不懼戰，明確地告知美方，大陸是「吃軟不吃硬」的堅定立場。

「北京態度強硬當然是川普激出來的」，時殷弘強調，川普頻頻出招，現在又打出「2000億美元」關稅牌，大陸即使心裡不願與美打貿易戰，但眼下絕不可能示弱不接戰，白皮書發布後，態度只會越來越強硬，沒有任何理由退讓。

此外，時殷弘也認為，白皮書發布也有對內宣傳的意義。他指出，貿易戰開打迄今，其實還有很多大陸民眾不了解北京立場，甚至擔憂貿易戰波及大陸企業及個人生活，因此北京有必要在此總結說明。

時殷弘稱，從白皮書內容來看，可以清楚闡述大陸8大立場，及辨明陸美經貿關係的6大事實，這些內容都在向大陸民眾展示大陸打贏貿易戰的政策工具及底氣；特別是這場世紀大戰短時間恐怕難以了結，白皮書則有讓陸企及大陸民眾安心的效果。

(中國時報)

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