北京發布白皮書 意在「安內攘外」

2018年09月25日 00:40 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸國務院參事、中國人民大學國關教授時殷弘指出，大陸態度更加強硬，圖為時殷弘來台發表演說。（本報資料照片）

陸美貿易戰大幅升級，北京也大動作發布「中美經貿摩擦」白皮書；大陸國關學者表示，北京發布白皮書有2大意涵，一是對外警告華盛頓，表明大陸態度轉趨強硬，北京「吃軟不吃硬」不會低頭；二則對內宣傳，既在陳述大陸打贏貿易戰的「底氣」，更要大陸民眾吃下「定心丸」。

「白皮書」通常意味具有權威性的報告書或指導性文本，用以闡述、解決或決策。過去遇到重大涉外衝突時，北京通常會選擇發布白皮書說明，準備因應態勢升高的立場。此前日本將釣魚台國有化及南海仲裁時，北京都曾發表過白皮書。

大陸國務院參事、中國人民大學國關教授時殷弘指出，大陸曾在6月發表過《中國與世界貿易組織》白皮書，如今選在川普政府加徵2000億美元大陸商品關稅之際，再度發表《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，顯見更具針對性、態度更加強硬。

時殷弘指出，北京此時發布白皮書，具有對外與對內2大意義。在對外層面上，毫無疑問是警告川普政府，再次向華盛頓亮劍表明，北京雖不願打貿易戰，但絕不懼戰，明確地告知美方，大陸是「吃軟不吃硬」的堅定立場。

「北京態度強硬當然是川普激出來的」，時殷弘強調，川普頻頻出招，現在又打出「2000億美元」關稅牌，大陸即使心裡不願與美打貿易戰，但眼下絕不可能示弱不接戰，白皮書發布後，態度只會越來越強硬，沒有任何理由退讓。

此外，時殷弘也認為，白皮書發布也有對內宣傳的意義。他指出，貿易戰開打迄今，其實還有很多大陸民眾不了解北京立場，甚至擔憂貿易戰波及大陸企業及個人生活，因此北京有必要在此總結說明。

時殷弘稱，從白皮書內容來看，可以清楚闡述大陸8大立場，及辨明陸美經貿關係的6大事實，這些內容都在向大陸民眾展示大陸打贏貿易戰的政策工具及底氣；特別是這場世紀大戰短時間恐怕難以了結，白皮書則有讓陸企及大陸民眾安心的效果。

(中國時報)