陸在美報登廣告 批川普愚蠢行事

2018年09月25日 00:40 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美新一回合貿易戰全面升高，隨著美國期中選舉不到2個月後即將登場，大陸英文官媒《中國日報》直接訴諸美國選民，23日在農業大州兼川普票倉愛荷華州的最大報紙刊登4頁全版廣告，痛罵川普「愚蠢行事」，發動貿易戰拖累該州的黃豆農民。陸方這招宣傳戰，也被歐巴馬政府官員譽為「高明的政治運作」。

周日版《第蒙紀錄報》（Des Moines Register）的4頁廣告，註記是由《中國日報》付費並撰稿。其中一篇文章強調，陸美貿易爭端，迫使中國進口商只能放棄美國，轉向南美洲採購黃豆。廣告引述美國大豆協會副主席史帝芬斯的談話，「大陸是美國黃豆的最大進口國，是我們損失不起的重要且關鍵市場。」

除了談黃豆進口，廣告內文還提及一本描述中國國家主席習近平，在1985與2012年率團訪問愛荷華州期間渡過的有趣時光；另外還包括一篇題為「北京能為世界樹立榜樣」的專欄。

這並非北京首度就陸美貿易戰在美國發動宣傳攻勢，7月時官媒也曾在報導國會山莊與華府政治動態的刊物《點名》（Roll Call）刊登類似廣告。不過這次則是第一次試圖直接訴求美國選民，希望發揮影響力。

川普2年前在愛州拿到過半選票，大贏對手希拉蕊10％，締造共和黨36年來在該州最大勝利。除了一席眾議員為民主黨籍，該州聯邦國會議員到州長，幾乎清一色由共和黨掌控。川普入主白宮後任命的駐北京大使布蘭斯塔德，先前就是愛荷華州長。

彭博社報導，據美國商會近期發起的反關稅遊說行動，在美國對大陸和其他國家的貿易報復舉動中，愛荷華州尤其重創慘重，遭關稅衝擊的出口產品總值已逾10億美元，包括黃豆的3080萬美元，以及由貿易支撐的45萬6000多個工作機會。

川普深知貿易戰帶來的衝擊，為了在期中選舉前鞏固票倉，川普7月宣布120億美元緊急補貼方案，以免流失2016大選中把他拱進白宮的農民鐵桿票源。川普多次強調，美國消費者和經濟雖然可能在貿易戰中遭受短痛，但農民最終將成為貿易戰最大受益者，「只是大家需要有點耐心」。

(中國時報)