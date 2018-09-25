蓬佩奧宣稱「川普不會讓步 美國必勝」

2018年09月25日 00:40 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸24日起對彼此的進口商品加徵新一輪關稅，美國國務卿蓬佩奧宣稱，川普政府不會在貿易戰中讓步，並預言美國終將獲勝。

蓬佩奧接受福斯新聞網訪問時說：「中國對美國的貿易戰已經很多年了。美國現任政府的不同之處在於，如果有人把這稱作是一場貿易戰的話，那麼我們已下定必勝的決心。」

蓬佩奧說，川普會繼續向大陸施壓，直至達到預期效果為止，「我們希望迫使中國的行為舉止符合大國風範─透明、法治、不竊取智慧財產權。」他還說，川普總統「十分欣賞」大陸國家主席習近平，但須推動「美國勞工應得」的政策。

川普上周受訪時也說，大陸對美國的傷害已久，美國必須「堅持立場」。他上周在密蘇里州一個造勢集會上再次警告，若大陸報復的話，美國會加徵更多關稅。

北京原計畫派出一個中階代表團到華府，為副總理劉鶴下周赴美談判鋪路，但是目前這一計畫已被取消。知情人士透露，北京內部已逐漸形成共識，意即在美國11月期中選舉前，雙方不太可能進行實質談判。

今年7月起，陸美互徵關稅，至今美國已對大陸加徵2500億美元商品關稅，占去年大陸對美出口總額的一半；而陸方對美1100億美元商品加徵關稅，占去年美國對陸出口的7成左右。

但高盛估計，由於川普一直致力解決美陸兩國的貿易逆差問題，貿易戰規模還會繼續擴大，川普短期內可能向所有大陸進口商品及服務加徵關稅，機率高達60%。

陸美貿易戰擴大之際，川普也正努力與其他貿易夥伴達成協議。美國、歐洲與日本的貿易代表將於25日在聯合國大會期間舉行三方貿易會談。

美國貿易代表萊海澤、歐盟貿易事務專員馬姆斯特羅姆以及日本經濟產業大臣世耕弘成3人將就有關對陸貿易問題展開磋商。3人將努力制定出一套更強而有力的貿易規則，迫使大陸放棄一些不符正常國際貿易運作又違背市場導向的政策。

(中國時報)