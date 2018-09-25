陸控制經損 關鍵在中產階級

2018年09月25日 00:40 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普24日兌現了威脅，又對2000億美元的大陸商品徵收關稅，使得美陸貿易戰帶來的痛苦呈螺旋式上升。儘管如此，長住北京的德國之聲（DW）專欄作家澤林（Frank Sieren）認為，陸方仍有機會將經濟損失控制在可承受範圍內，其中關鍵就在於大陸充滿活力的中產階級。

澤林在德國之聲中文網撰文指出，當然，貿易戰對大陸經濟不僅是場毛毛雨，尤其是當今大陸處於困難的經濟轉型期。由於消費減少、信用違約增加、金融費用提高，大陸工業利潤連續三個月增長減速。與此同時，北京還必須繼續控制債務、房價、產能過剩以及環境污染，避免經濟增長受到不利影響。

儘管如此，澤林認為，大陸政府仍然有理由期望消費者支撐起大陸經濟。大陸的內部市場增長強勁。去年，大陸經濟增長的58.8％歸功於消費支出，今年第一季度甚至占77.8％。

大陸14億人口中，約4億屬於中產階級。麥肯錫諮詢公司預測，到2022年，大陸將有76％的城市人口屬於中產階級，超過5.5億人。澤林說，在那些租金和房價還不算太高，人口逾百萬的大陸城市裡，人們的生活水平和消費熱情也在持續上升，發展空間還很大。這一趨勢是懲罰性關稅也無法阻擋的。

澤林認為，中產階級可以應對懲罰性關稅帶來的部分不利影響，哪怕只是出於愛國主義。在有一點上，大陸人民是一致的：川普攻擊大陸經濟，對大陸不公平。陸媒每天都透過宣傳，讓人對此深信不疑。而這也不太困難，因為川普無法在大陸引發深刻的經濟危機。即便徵收25％的關稅，也只能使大陸經濟增長減少0.3％至0.5％。

許多跡象表明，川普的威脅戰術，可能只會持續到11月初的美國期中選舉。澤林指出，對許多選民來說，川普對大陸的不妥協態度是再投他一票的理由，但隨著時間流逝，貿易戰對美國經濟將弊大於利，川普的選民也會意識到這一點，如果川普不能給他們帶來什麼好處，他們也不會無止境地保持忠誠。

(中國時報)