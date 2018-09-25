港股驚嚇重挫 陸台股恐變盤

2018年09月25日 00:40 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陸美互祭新關稅措施，料衝擊全球經濟成長，港股昨首當其衝，恆生指數早盤下跌後，午後跌幅加劇，最後收盤重挫454點，以2萬7499點作收，單日跌幅1.62％；萬寶投顧董事長朱成志分析，大陸國務院副總理劉鶴取消訪美行程，意味陸美貿易戰對峙加劇，昨港股大跌，中秋連假過後陸股、台股首日開盤，預料恐難延續上周漲勢，今皆面臨「變盤」的壓力。

劉鶴取消訪美 對峙加劇

朱成志進一步指出，2千億美元關稅開打前夕，陸港股市上周利空不跌、連漲好幾個交易日，以上證指數為例，上周五的漲幅更達2.5％，已逼近2800點之姿、重回10年線之上，意味「國家隊」積極進場、弱勢築底。

劉鶴突如其來宣布取消訪美行程，朱成志認為，顯示雙方緊張氣氛再升溫，港股率先反應，貿易戰重災區陸股今恐「變盤」，從港股跌幅來看，預估陸股跌幅應該在2.5％以內；台股則受美股牽動，只要美股周一開盤不要大跌，衝擊會較陸股打些折扣。

台股表現 將受美股牽動

面對貿易戰利空因素，國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，國內企業、投資人皆憂心，貿易戰再打下去恐怕波及資通訊、手機產業，電子零組件9月營收多不如預期，已率先表明態度，因此，秋節過後中小型類股偏弱格局將不變，內資明顯沒信心。

台股深受美股、外資牽動，在美股屢創新高下，蔡明翰認為，只要美股短期沒有太大波動，外資仍偏多操作，持續加碼金融、傳產、原物料等類股，台股大盤將呈「驚驚漲」的震盪格局。

美期中選舉 陸以拖待變

美國昨對價值2千億美元大陸進口商品加徵10％關稅，大陸立刻反擊，對價值600億美元的美國進口產品加徵5％到10％的關稅，不僅劉鶴取消訪美行程，昨天更發表白皮書批評美國利用不實指責，恫嚇其他國家。

有消息更指出，美國11月期中選舉前，大陸官方都不會再與美國總統川普政府進行實際協商或談判。

朱成志解讀，大陸官方每個動作都有隱含意義，相對於川普要贏得期中選舉的時間壓力，大陸以略為低姿態的方式來「拖時間」，待期中選舉過後再做進一步談判。

(中國時報)