離岸人民幣跌跤 台幣料跟貶

2018年09月25日 00:40 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰白熱化，人民幣匯率成為陸方報復指標，離岸人民幣匯率昨早一開盤，跌幅持續擴大，來到6.8677元，雖然在大陸國務院發表白皮書後回彈，但仍無法化解看貶氣氛，讓新台幣今日面臨跟貶的壓力。

北京時間昨天中午起，美國對從大陸進口的2000億美元商品，開徵10％的懲罰性關稅；大陸也展開報復，對600億美元美國商品徵稅，由於此次課稅範圍遠較前一波為大，大陸會否祭出匯率戰反制，全球關注。

事實上，大陸總理李克強3天前在夏季達沃斯論壇發表談話時，明確表示人民幣匯率單向貶值對大陸弊多利少，大陸堅持市場化的匯率改革方向，不僅不會搞競爭性貶值，還要為匯率穩定創造條件，被視為先打預防針。

「話是這樣講，但市場還是對於人民幣不看好」，昨天台灣放假，還特別進交易室盯港盤的匯銀人士說，即便李克強掛保證，但沒人知道川普若繼續玩貿易戰，會否惹毛大陸，這也是市場對於人民幣動向有疑慮主因。

人民幣8月逼近6.9大關後，引發可能重貶、匯率戰擴大疑慮，人行隨即出手祭出穩定市場措施，表明不希望人民幣偏離基本面，更搶在美國升息前，宣布將在香港發行央票，頗有捍衛離岸人民幣市場的用意。

匯銀人士指出，就算大陸官方沒有要人民幣貶，但貿易戰打下去，若損及大陸經濟，貨幣強度反應的就是經濟實力，到時還是要貶。先前包括瑞銀在內的預測機構，都認為人民幣匯率不只守不住7，還恐下探7.5。

亞幣方面，交易室主管說，就以人民幣馬首是瞻，目前看起來，大陸官方相當克制，但反應預期心理的離岸匯價已先跑一步，反映出背後的焦慮心態，對於亞幣悲觀看待，尤其美國若再升息，利差拉大等於雪上加霜。

交易室主管說，這幾天是月底，賣美元的力道會比較強，除非大陸官方有明確宣示，要人民幣貶，否則短期內新台幣將呈盤整格局；一周過後，第二階段貿易戰局明朗後，屆時新台幣的補貶壓力將浮出檯面。

(中國時報)