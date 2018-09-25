台央行可望連9凍

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰升溫，Fed（聯準會）本周將召開利率決策會議，幾已篤定升息1碼，不過根據金融業隔夜拆款利率、10年期公債殖利率及公開市場操作規模，3項利率指標都還看不到訊號，後天登場的中央銀行理監事會，可能做出利率不動決議，這將是重貼現率連9季維持在1.375％。

台灣時間27日凌晨2點，Fed利率決策會議結果出爐，不到12個小時，換台灣央行開會。時間如此接近，熟悉央行運作的金控主管說，這代表央行研判Fed動向，會維持升息決定，即便出現新局勢，也有信心立即回應。

金控主管表示，景氣緩步復甦，通膨展望尚屬溫和，產出仍有缺口，貨幣政策應維持適度寬鬆，講白點就是「還不到升息時候」，除非CPI年增突破央行總裁楊金龍的2％的防線，否則找不到跟進Fed升息的急迫性。

此外，連動央行政策的三大市場利率指標，隔拆利率方面，這幾天雖然微幅走揚，但不脫在0.18％低檔徘徊的盤整局面；10年期公債殖利率維持在0.85％的相對低水位；且央行還是在公開市場操作加發定存單，目前定存單餘額達7.6兆元，還是寬鬆。

雖然不升息，不過外界仍有不少疑惑，尤其是國際局勢，陸美貿易爭端升級到第二階段，會否影響人民幣匯率，新台幣如何應對新興市場風險持續升高，會否出現金融危機，甚至外電已經傳出，Fed可能將暫緩升息。

(中國時報)

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