鮭魚都要返鄉了 還要新南向嗎

2018年09月25日 00:40 中國時報 黃琮淵

陸美貿易爭端擴大，短打變成延長賽，讓台廠回台意願大增，或許是躲貿易戰炮火，但何嘗不是擦亮「台灣製造」招牌的機會？那因意識形態、不喜台商西進硬搞的「新南向」，也找到了最好的機會退場，是該見好就收了。

李登輝的戒急用忍、陳水扁的鎖國政策，葬送台灣產業優勢，更錯失了大陸經濟起飛的絕佳時機。於是乎，當大陸已成為「世界工廠」，兩岸投資失衡愈來愈嚴重，這讓台灣逐步陷入斷鏈窘境，迄今難以翻身。

但隨著大陸逐漸擺脫世界工廠，薪資不斷上漲、加上環保意識抬頭，導致成本大增，已是不爭事實；台商如果還有續留的理由，大概就是當地的產業聚落成形，也走不開，但如今美國一課重稅，確實是讓兩岸供應鏈受到震盪。

有企業大老說，兩岸生產成本的差距其實只剩下10％，若加重關稅成為常態，在台製造成本就可能比大陸還低。於是乎，去年底以來開始有台商回台搶地、想要鮭魚返鄉，給了根本沒在拚經濟的蔡政府一個翻身機會。

對蔡政府來說，當然可以對陸美貿易戰幸災樂禍，看到那些不聽話、堅持西進的企業，如今都被貿易戰掃到，豈不大快人心。但笑完了是該做正事，鮭魚都要返鄉了，政府當然在此時多拉他們一把，而非再度拒於門外。

問題是，如果台商明天就能返鄉，政府有沒有能耐接招？誓言解決五缺， 擦亮「台灣製造」，不是口惠，而是扎扎實實基本功，但政府又落實了多少?

至於蔡政府為了抗中，一心想要把台商引到「新南向」去，但產業聚落未成型，政府這2年來推新南向，事倍功半；政府應該意識到，當年李、扁兩朝就是意識形態當前，把台灣的競爭力由贏玩到輸，隨製造業外移，更把台灣經濟的根拔光，低薪就此成為台灣夢魘，即便馬朝急起直追，但都為時已晚，產業一走就難重建。

在陸美兩國對抗之際，台灣要做的是在夾縫中求取最大利益。講直接點，與其還在那邊新南向，不如集中資源讓台廠加速回台，把危機變轉機，讓產業能夠歸根、重新接鏈，才能夠找回失落的20年，再度點亮台灣。

(中國時報)