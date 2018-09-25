大象打架 台商將成犧牲「肉票」

2018年09月25日 00:40 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美國實施2000億美元關稅後，大陸官方立刻發表貿易戰白皮書，表達不會在關稅威脅下和美國協商，陸美貿易戰緊張情緒再升溫；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，貿易戰再打下去，台商以及在大陸生產的外商將成首波犧牲品，不少台商已積極另闢生產基地，就怕成為兩強之爭下犧牲的「肉票」。

「大象打架、螞蟻遭殃」用來形容不斷升溫的貿易戰，鄰國或台商的危險處境；孫明德認為，大象腳邊的螞蟻若能各自逃命，還有機會逃過一劫，最怕台商反應太慢成「草皮」，最後落入任人踩踏的命運。

孫明德進一步指出，大家可能錯估貿易當前的局勢，以為美國以關稅為由「窮追猛打」，繼美國總統川普後，美國國務卿蓬佩奧又接著開炮，而大陸採取不反抗的低姿態，是讓步、妥協。

孫明德指出，從大陸官方最新的貿易戰白皮書可以更明白地看出，「主動權」根本是大陸，「不談了」就是不想成為川普選舉下的「提款機」。

貿易戰中大陸表態「不談了」，孫明德認為，這是「高招」，因為美國狂打貿易戰，受傷的農業大州正怒火中燒，若這把怒火會因為大陸選擇打持久戰而繼續延燒，可能會進而讓共和黨期中選舉輸得難看。

台大經濟系教授陳添枝表示，陸美貿易戰將會持久對峙，形成兩大集團的對抗，且短期內難以落幕；在技術流通不易、國際分工又面臨風險下，陳添枝認為，大陸將更有決心逐漸發展出自有技術體系，美系的供應鏈與紅色供應鏈將分道揚鑣。

(中國時報)