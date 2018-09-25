拍里長肩肚 蘇粗魯行為挨批

2018年09月25日 00:40 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

面對龍山里長陳志強（左）陳情，蘇貞昌（右）眼神十分銳利，用力拉住陳的手，將陳手上資料使勁拿走，出現拍肩拍肚動作引發爭議。（翻攝自反深澳燃煤電廠自救會臉書）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日因對瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強出現拍肩、拍肚等動作引發爭議，於當晚緊急發聲明稿致歉。對此，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，老縣長要苦民所苦，新北市有高達6成民眾都反對；國民黨新北市議員參選人葉元之痛批，「如此行徑是權力傲慢的表現，根本就不尊重基層民意。」

權力傲慢真實流露

蘇貞昌23日上午在瑞芳成立競選總部，卻在陳志強上前遞交「深澳電廠健康風險評估報告」時，出現拍肩、拍肚等動作，還向陳表示「謝謝你唷！祝福你喔！我們一起加油」，但隨即匆匆離去。蘇此舉引發爭議，雖然當晚蘇辦發出新聞稿表示，「在拿資料的過程中，如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，誠心向他致歉」，但卻未獲陳志強的原諒，引發外界抨擊。

侯友宜24日上午由國民黨市議員林國春、國民黨市議員參選人葉元之陪同造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」，針對蘇貞昌對里長拍肩、拍肚等動作，侯友宜表示，「這個大家自己看嘛，也許是老縣長習慣動作，這部分我不了解。」

侯說，里長是基層的聲音，他平常和里長「攬牢牢」，都是好朋友，最重要的還是要來反對蓋深澳燃煤電廠，這是一個重大民生公共議題。

侯友宜表示，反對深澳電廠不是只有一位里長，而是很多里長，「希望老縣長能夠聽進去民意」，新北市有高達6成民意反對深澳燃煤電廠，民眾對燃煤帶來的生態、健康破壞相當害怕。

葉元之則認為，蘇貞昌的行為根本就是看不起基層，蘇口口聲聲說要替基層、替里長爭取福利、爭取經費，但面對里長陳情時卻是如此態度，如何讓其他民眾信服可以當一個好市長？

侯呼籲蘇傾聽民意

葉元之認為，蘇貞昌是資深政治人物，理應不會出現如此行為，會有此舉應是蘇自知民調落後侯友宜，針對新北市民反對的深澳燃煤電廠，卻礙於民進黨中央壓力又不願意明確表態，才會流露出真實的一面。

「蘇貞昌道歉文更是毫無誠意！」葉元之說，蘇競選辦公室緊急發聲明稿致歉，但絲毫看不出誠意，從影片中可清楚看到蘇拍肩拍肚，根本就是流氓大哥的行為，威脅暗示對方不要再說了。

(中國時報)