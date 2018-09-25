打發式道歉 里長感受不到誠意

2018年09月25日 00:40 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日在瑞芳競總成立大會後，遇到反深澳燃煤電廠自救會長兼龍山里長陳志強時，對陳重拍肩膀及肚子，讓陳感到十分不舒服，蘇辦雖發聲明道歉，但陳志強表示，至今都沒接到任何一通蘇辦的電話，他認為蘇最有誠意的道歉方式，應該明確表達對於深澳燃煤電廠的立場。

陳志強於23日向蘇貞昌「攔駕」陳情，並向蘇遞送深澳燃煤電廠的健康衝擊評估報告，不料，蘇竟疑似動氣質問陳「今天是在幹什麼你知道嗎？」隨後大力拍打陳志強的肩膀數次，同時用手臂用力反拍擊陳的肚子2下，不斷重複說「謝謝你哦！一起加油！」不讓陳有講話餘地，但當陳高喊「您是否支持燃煤電廠？」蘇不予理會，快步離去，留下滿臉驚慌錯愕的陳。

「最有誠意的道歉應該是表態支持或反對深澳燃煤電廠案！」陳志強痛批，蘇貞昌雖發出道歉聲明，但這種道歉方式，換位思考，蘇自己能接受嗎？面對一個突如其來的暴怒反應與粗暴動作，著實已經傷害他個人在政治上的形象。

陳志強說，難以相信蘇曾貴為行政院長，卻用那冷酷的眼神對待自己選區的選民，只用一則簡單的道歉聲明稿打發他，讓他無法接受，但或許這就是蘇的高度。

「面對問題，才能真正解決問題」，陳志強認為，深澳燃煤電廠案本就是全民在面對空汙危害下，最切身關心的議題，因為蘇沒有面對問題，也沒有親自對話，當然是沒有交集，自救會也無法感受到蘇的誠意。

(中國時報)