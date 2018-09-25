柯營轟時力 恐1席都選不上

2018年09月25日 00:40 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲民調持續領先，時代力量不少議員參選人期盼與柯合作，但黨主席黃國昌又表明不認同柯的「兩岸一家親」論點，雙方至今未具體結盟，關係模糊。現傳出柯陣營對外放話，狠批時力一邊罵柯文哲卻又想合作，再這樣打擦邊球，北市5席議員恐怕1席都上不了。

柯文哲與民進黨分手後，由於在泛綠陣營中，柯與時代力量理念相對接近，時力議員參選人蕭新晟、林亮君日前成立競選辦公室，柯文哲均到場力挺，柯的幕僚「學姊」黃瀞瑩也多次為黃郁芬站台，雙方交情不言而喻。不過，時力也多次表明不認同柯的兩岸論述，導致雙方未有更進一步合作。

柯文哲幕僚透露，現階段與時代力量關係確實很尷尬，時力議員參選人想跟柯合作，卻受限黨內台獨主張和金主壓力，一直不敢靠近。明明柯文哲與時力支持者有很高重疊性，雙方合作加乘效果大，但對方一直猶豫不決，選戰只剩下2個月，仍沒把路線摸索清楚，議員這塊餅就那麼大，再這樣下去，時力選情恐堪憂，甚至1席都上不了。

柯幕僚進一步說，柯文哲態度一直都很開放，就算時力與柯合作，也不一定要認同柯的兩岸論述，本來就不會有人想法一模一樣，大家就事論事就好。他也強調，柯對時力沒有敵意和怨言，還是希望能多交朋友，只要找出理念相同的地方，仍有很大合作空間。

柯文哲競辦發言人林昆鋒昨也公開喊話，政黨的存在是為了求取最多席次，選不上都是空談，因此應爭取更多合作。他認為，朋友合作就是互相諒解、創造雙贏，就像黃郁芬在地方與柯市長、黃瀞瑩巧遇，柯陣營能做的是盡量別讓她受到黨的壓力，其餘看對方誠意。

林昆鋒強調，年底是地方選舉，無奈時力又突然提起兩岸議題，這其實會限縮彼此合作的基礎，柯辦還是期待在客觀條件下，彼此能有合作空間。

(中國時報)