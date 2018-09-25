警告味濃 要細漢ㄟ乖乖合作

2018年09月25日 00:40 中國時報 陳燕珩

時代力量與柯文哲合作關係撲朔迷離，參選人一方面渴望柯的高人氣加持，黨卻又擺出高姿態，抨擊柯的兩岸一家親觀點，不只選民錯亂，柯陣營也看不下去，如今隔空放狠話，用意就是警告這群「細漢ㄟ」，要就乖乖合作，否則憑時力單打獨鬥，1席議員都別想拿。

民進黨執政荒腔走板，拖垮地方選情，北市議員之戰空前艱困，同為泛綠陣營的小黨理當有機可趁，尤其柯綠鬧翻後，大批柯粉更不滿民進黨，且柯鐵粉以年輕人居多，與時力支持群重疊，在大環境推波助瀾下，時力在北市推出5名參選人，對年輕選票號召力不容小覷。

時力選戰初期與柯互動密切，不只參選人成立競辦邀柯站台，活動巧遇也互相拉抬，這群新人靠著與柯P「同框」，博得不少關注，甚至負責北市議員操盤的時力立委林昶佐還發表「惜柯論」，引發獨派砲轟。但黃國昌數度表明反對柯的「兩岸一家親」觀點，加上林飛帆投書外媒批柯成為大陸滲透台灣的缺口，這種兩手策略，恐早被看破手腳。

時力一邊聲稱不排斥與柯互動，轉身又狂轟柯的兩岸論述；明明贊同「柯P認同卡」理念，又強調要走自己的路而拒簽；甚至參選人渴望柯P站台加持，卻又受制黨意不敢大方表態合作。黨中央與第一線參選人相互矛盾，距離選戰只剩2個月，究竟哪來的本錢繼續猶疑？

平心而論，參選主要靠個人努力，巴著特定母雞不保證能拿到勝選門票，但對時力這群空降新人，任何結盟機會都該把握，更何況對象是人氣爆棚的柯文哲，且雙方支持者又高度重疊，合體出擊絕對利大於弊，難怪連柯陣營都看不懂，時力這種不斷遊走邊緣的舉動，到底在演哪齣？

以目前選情，時力5席並非穩坐安全名單內，柯陣營此時放話，與其說是善意提醒，更像是一種警告，意即用老大哥姿態告誡小老弟，北市選戰由柯P主宰，再繼續打擦邊球，搞得進退失據，下場恐是1席都拿不到。

(中國時報)