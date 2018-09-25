新聞幕後－海軍打國際牌奏效 逼美攔胡

海軍策略奏效，逼美國出手卡位，協助我潛艦國造。圖為去年3月潛艦國造合作備忘簽署儀式在高雄左營軍港舉行。（本報資料照片）

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中國時報
潛艦模型。（本報資料照片）

據軍方可靠消息透露，今年4月，川普政府決定同意美商協助我潛艦國造，國務院公告給予美商行銷核准證，而這個時間點，正是我準備要與國際廠商簽署合作的時機，美方時機抓得這麼準，也是怕這筆大訂單跑了。潛艦國造有美方助力，成功機會大增，這也代表海軍策略正確，先走國際管道，造成壓力，逼得美國政府不得不出手。

擔心訂單跑了 趕緊出手

據了解，海軍對潛艦國造共識極高，幾乎無人反對，都認為潛艦是戰略武器，但如何造，內部分為兩派意見。一派主張一定要爭取美國協助，才做得成；另一派包括海軍司令黃曙光在內則認為，美國已答應軍售潛艦多年，都沒有實現，主張不必等待美國，得走國際管道，而就在準備與國際簽署相關合作文件時，美方得知後，意會到若再不卡位參與，就真要被國際廠商拿走了，於是放行美商助台造潛艦。

美可為我做戰系與設計

因此，美國國務院於今年4月正式公告合廠商同意行銷核准證(marketing license)，而美廠商獲得這項通行證後，可替我做潛艦戰系與設計，並與我廠商洽談潛艦相關技術與裝備取得。如果沒有這項核准證，美商是不能與我接觸，就算私下偷偷洽談，沒有美國政府的輸出許可，也是自搭，有了這項證，等於美政府開綠燈放行。

廠商競爭 有比價空間

據了解，海軍在接觸國際管道的同時，也持續爭取美方的協助，但如果不是自助人助，在其他國家廠商方面有關鍵性的突破，美方恐怕也未必這麼快的就答應美廠商可以提供戰系與裝備。

有的趣是，美兩家廠商洛克希德馬丁與雷神兩家，開始與我接觸之後，發覺海軍已起步許久，為追趕進度，跟上我潛艦國造進度，並且拿到最重要的細部設計合約，這兩家廠商已開始互相競爭，非常激烈，我方更有比價空間。

(中國時報)

警告味濃 要細漢ㄟ乖乖合作 25年前戰機採購 如出一轍

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