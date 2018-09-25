25年前戰機採購 如出一轍

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中國時報
／台北報導

在潛艦國造建案前，軍方最重大的採購案，就是25年前空軍同時向美法兩國採購戰機。海軍國造潛艦走的路，和當年空軍買戰機的歷程，幾乎是一個模子刻出來。都是一開始買不到，不得已，只得另闢他徑，最後終能柳暗花明。

海軍本來準備與國際管道合作，就在簽署相關文件的前一刻，美方同意給廠商許可證，助我戰系設計，全案發展的戲劇性，與1992年法國宣布出售60架幻象戰機予我國，幾天後，美即宣布售我150架F-16A/B型戰機，如出一轍。事隔25年，採購戰機的經驗與教訓，正可做為潛艦國造的借鏡。

當年戰機採購，也是美國不賣，年年拒絕，拒絕了13次，也就是第13年，逼得軍方只得轉向歐洲找管道，最後法國同意賣幻象，不但給最好的機型，連空對空中程飛彈也賣，等到空軍與法國簽約前一刻，美國馬上拍板，同意賣我戰機，空軍像做夢一樣，一夕間，同時拿到美法兩國的先進戰機。如今潛艦國造，進入最重要的設計階段，和當年採購戰機的劇情發展，一模一樣。

事實上，向歐洲採購軍火，可以拿到最好的，不像美國，給台灣，都有設定重重限制。但幻象戰機的維修成本很貴，為此軍方還以環控之名，輪流封存戰機，此外，採購幻象與當年海軍採購拉法葉戰艦一樣，也有回扣情事，空軍正比照拉法葉艦，向法國廠商求償。

25年後回頭看，美售我f-16戰機正做性能提升，戰力穩定，也沒傳出弊情，法售我幻象，風雨不斷，戰力大打折扣。

潛艦國造，海軍決定先走國際路線是對的，但海軍應記取當年曾發生過尹清楓命案與拉法葉艦弊案，幾乎打趴整個海軍的教訓，現在美方既也參與，在考量美政府的國際抗壓性，以及台美長年的軍售合作關係，潛艦與美方較有成功機會，而且不管是走軍售或商售，不易出弊案。

潛艦是戰略武器，機密等級比戰機還高，金額也較大，海軍不可能像空軍一樣，同時擁有兩型潛艦，最終還是得在國際與美方間擇一，或是將雙方整合，組成一隻大聯盟球隊。

(中國時報)

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