首艘艦含研發較貴 編列493億元

2018年09月25日 00:40 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國造潛艦首艘原型預算編列493億元，遭質疑太貴了，軍方官員解釋，主要是廠商的研發經費都算在內，此外，還有造艦的機具整備及備料等，待建第2艘後，造艦單價就會大幅降低。

一位退役海軍人士說，根據預算金額，我潛艦應會做絕氣推進系統（Air-Independent Propulsion簡稱AIP），如果不做這項絕氣系統，以海軍現役潛艦言，最多在水下3天，就要利用半夜浮出水面換空氣，如果有絕氣系統，可以半個月以上都潛在水底。

據指出，潛艦絕氣系統的設計昂貴，而且高度敏感，因此海軍有人主張，前幾艘先不做，等到建後幾艘，構型與性能升級時，再做絕氣系統。

依據明年度國防預算書，潛艦國造第二階段原型艦籌建，總預算約493．6億元，明年第1年度編列75．2億元。

另有軍方官員表示，海軍這次做潛艦案，接觸的所有廠商，都沒有透過仲介，只要是仲介商出面，就一律排除，不做進一步接觸。

這位軍方官員說，有些海軍退役軍官做軍火的生意是事實，海軍也記得拉法葉艦弊案對海軍造成的傷害，因此，這次國造潛艦案從第一步，從起頭開始，就排除所有仲介商或代理商介入，避免重蹈當年拉案的覆轍。

即使如此，軍方內部仍有官員認為，潛艦國造困難度很高，將來很可能發生弊案，造艦也未必能如預期般順利，海軍不應太過自信。

(中國時報)