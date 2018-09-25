後備訓練不足 監委質疑影響戰力

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中國時報
／台北報導

監察院國防及情報委員會今年7月通過監察委員林雅鋒及江綺雯所提調查報告，報告指出，我國後備部隊教召天數，較美、星、以色列等國少，且配賦裝備不足、訓練缺失多，加上目前改受4個月軍事訓練，質疑國防部宣稱「教育召集8年2次不致影響後備部隊戰力」的說法，認為後備軍人難以因應中共軍事威脅。

監委指出，我國國防預算約為中共的16分之1，為因應對岸日益強大的軍事威脅，如何在有限的國防資源下發展不對稱戰力，深化我國防後備戰力至關重要。美國2019年「國防授權法」（NDAA）有關台灣部分，特別針對我國防後備軍力，要求美國國防部長與國務卿協商後，必須在法案頒布1年內，向美國會提交總體評估報告，由此可知，美國對我是否強化我國防後備戰力至為關切。

調查報告指出，現階段國軍後備訓練有4個問題，第1，我國後備部隊僅實施局部軍事動員演練，無法獲得完整人力、物力參數，且國防部尚未就8年內「2年1訓」與「2訓換補」二者戰力差異，實施量化比較，因此，國防部所稱「經演習驗證，教育召集8年2次不致影響後備部隊戰力」令人質疑。

第2，我國年度教育召集天數與先進國家差距甚大，且有諸多缺失，導致教育召集訓練成效不彰。

第3，2018年開始實施的軍事訓練役，僅受訓4個月，導致相關駐地、專精、基地訓練、三軍聯訓、戰備任務訓練，均付之闕如，對此訓練，立法院審核意見也質疑，受軍事訓練役者，已非成熟可恃的戰鬥員，若無配套措施，將嚴重影響後備戰力。

第4，現行後備部隊訓練重點，置於輕兵器射擊訓練，往昔經常發生召訓單位配賦裝備不足，影響受召員學習興趣及施訓成果。國防部應正視義務役退伍的後備軍人，因教育召集次數縮減所衍生的問題，以確保國軍後備戰力於不墜。

(中國時報)

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