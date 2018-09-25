轉投資霧煞煞 藍提反掏空法

國民黨立法院黨團8日舉行「民進黨掏空台灣ing，蔡友友們當門神，台杉搬錢臭不可聞」記者會後，黨團成員立委費鴻泰（右起）、曾銘宗、賴士葆、陳宜民前往監察院舉發，質疑台杉案是繼鐽震案後的「搬錢升級版」。（姚志平攝）

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中國時報
崔慈悌、周毓翔／台北報導

國發基金投資的台杉案引發爭議，根據藍委提供的預算中心調查，截至去年底，政府轉投資的公私合營事業，公股持股達20％以上，具有重大影響力的有75家。這些事業層層轉投資，規避立法院監督，資訊不公開，容易衍生弊端，恐讓公股當冤大頭。

國民黨團書記長曾銘宗決定提出《政府控制事業與團體管理條例草案》（反掏空條例）。曾銘宗指出，為防止執政黨利用此種未受監督之政府控制事業及團體徇私濫權、變相圖利，甚而從事政治綁樁、選舉操作、掏空國庫，因此制定此條例，該條例亦可簡稱「反掏空條例」或「防止掏空國庫條例」。

化外之民資訊不公開

根據審計法規定，政府對公股事業的管理以持股50％作分界，超過50％，就屬國營事業，要受到預算法等相關法規監督，未達到50％就屬公私合營事業，管理較鬆，經營也較靈活。

根據立法院預算中心調查，截至去年底，由中央各機關轉投資的公私合營事業共有178家，投資總金額達8217億3433萬元，公股持股達20％以上，政府具有重大影響力有75家，占總投資家數的42％，其中有30家公股持股比率超過40％。

還有一些是透過泛公股層層轉投資，卻不列入公股比率，就如台杉案，表面上，公股機構未持有達50％股權，不必受到預算法、國營事業管理法等約束，加上政府和民眾監督能力和機制不足，形同「化外之民」。

國發基金拒提供資料

曾銘宗說，台杉的股東組成幾乎是全公股（含泛公股銀行），但透過特殊設計讓政府股份未過半，不用受立院監督；他也點名台農發及北農，北農總經理吳音寧最近就不受監督，可以不到議會備詢。

國發基金拒絕提供公私營合營事業投資的資料給預算中心，但光是其他部會所轄的這些事業再轉投資的子公司、孫公司，總計就有210家。

這當中，由母公司持股40％以上者，有179家，占85％，以交通部的106家最多，這類再轉投資事業，政府具有經營主導權的有80家，母公司持股100％的更有53家。

防執政黨徇私濫權

預算中心舉例，經濟部投資的中鋼，就再轉投資了中龍鋼鐵等8家公司；而農委會投資的台肥，再轉投資台莊資產管理公司、台灣海洋深層水公司等9家子公司；財政部主管的兆豐金等4家金控，直接投資或透過轄下銀行、 證券子公司，再轉投資成立相關子公司，或輾轉投資其他同業銀行、租賃公司。這些母子公司交叉持股，股權結構複雜，又多屬非公開發行公司，外界難以窺視端倪。

根據曾銘宗所提草案，政府及其控制事業或團體持有該事業有表決權之股份或出資額，超過該事業已發行有表決權股份總數或資本總額半數者、直接或間接控制該事業之人事財務或業務經營者，皆要適用該法。財務必須公開透明，接受主管機關監督，預算也須由民意機構監督。

(中國時報)

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