綠委搭把手 別讓台杉變鐽震

2018年09月25日 00:40 中國時報 周毓翔

立院預算中心報告指出，去年為止共有75家公股持股達20％以上的公私合營事業，其股權結構複雜，資訊又不公開，投入的公帑恐難以監督。因此，藍委才會以「金融版鐽震案」來形容「台杉投資管理顧問公司」。

如今藍委提案監管，但是藍委在立院僅34席，綠委應協助完成修法，才能替台杉這類公司澄清，絕對不是執政黨的附隨組織。

台杉公司因為特殊的股權結構備受質疑，台杉資金來自泛公股的民脂民膏，卻設計成100％純民營，不受任何監督及規範，這就是藍委質疑之處。

根據台杉有限的公開資訊，在台杉投資管理委員會中，有曾投資過鐽震的前中鋼董座林文淵、宇昌案關鍵人物前經建會主委何美玥，台杉投資公司經理是策畫鐽震案的前總統府祕書長邱義仁之子邱南璋，如此「黃金陣容」，令藍委質疑這是鐽震案與宇昌案翻版。

民進黨執政後成立黨產會，由黨產會認定為國民黨附隨組織的團體，包括婦聯會、救國團都接連遭殃；如今民進黨執政下，政府勤於成立台杉這類拿著公帑，卻可以不受監督的公司團體，若哪天政黨又輪替，國民黨會不會又指責這些公司團體是民進黨附隨組織？

民進黨若覺得成立這些公司心內坦蕩蕩，全是為國家長遠發展，那麼接受國會監督，也應該是坦蕩蕩吧？國民黨所提的《政府控制事業與團體管理條例草案》，綠委也應該支持才對，合力把草案通過，也可還給這些公司團體一個清白。

(中國時報)