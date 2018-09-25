公股大股東未派董座 預算中心籲檢討

2018年09月25日 00:40 中國時報 崔慈悌／台北報導

由政府指派公股代表擔任董事長或總經理的合資事業要到立法院報告，讓不少人望而卻步。不過根據預算中心調查，截至今年3月底，官股持股比率最高，卻未指派公股代表擔任董事長的事業有30家，其中又以國發基金的13家最多，未維護公股最大權益，有待檢討。

根據國營事業管理法規定，政府資本未超過50％，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理，至立法院報告股東大會通過的預算及營運狀況並備詢，讓許多不願去立法院報告的人望而卻步。

為了維護公股權益，立法院過去曾要求公股若是公私合營事業最大的股東，就應指派代表擔任董事長。不過預算中心調查發現，至3月底，各部會轉投資事業的官股持股比率最高，卻未指派董事長的公司有30家。其中又以國發基金未指派董事長的家數最多，像是全球創投公司官股持股比率30.52％、台安生技持股30％、水牛投資公司34.41％，公股都是最大股東，卻未派任公股董事長。

其他還包括健亞生技、波若威科技、國光生技、太景醫藥研發、中裕新藥、利翔航太電子公司、信東生技、藥華醫藥、太極影音、晶心科技，最大股東是國發基金，卻由民股擔任董事長。

此外，像是交通部主管台灣港公司轉投資的台灣港務物流公司，公股持股比率達40％；經濟部主管中油公司轉投資的尼克船東控股公司，公股持股45％；台糖公司轉投資的越台糖業公司，持股40％；加工出口區作業基金轉投資的台灣絲織開發公司，持股45.24％，公股都無能掌控實際經營權。

預算中心質疑，這些主管機關未發揮最大股權優勢派任公股董事長，也無法按照國營事業管理法規定，要求公司董事長或經理人到國會報告事業營運狀況或重大決策，如何維護公股權益都有待檢討。

(中國時報)