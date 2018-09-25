臉書副總裁今訪台 深化9合作

2018年09月25日 00:40 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 呂雪彗、／台北報導

看中亞太區市場的成長與潛力，臉書全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）今（25）日來台訪問3天，除將宣布與台灣在經濟、科技及人才3大領域，深化9項投資合作計畫，並將與蔡英文總統會面。

消息人士透露，唐立洋負責全球投資布局及營銷業務，上次訪台是3年多前，臉書在台北設立辦公室，當時旋風式短暫停留，這次算正式訪台，顯示臉書在台將有擴展計畫。

唐立洋明日先與經長沈榮津在台創中心碰面，參訪台灣創意設計展的攤位，隨後利用餐敘和台灣產業界座談，包括時尚服裝設計、食品、消費品、運動和科技等類別近10位業者出席。

臉書高層預計在27日與蔡英文會面後，將利用舉辦「2018 Made by Taiwan」活動機會，在蔡英文及沈榮津見證下，唐立洋與臉書台灣及香港總經理余怡慧，說明臉書對台灣市場投入與未來展望。

據悉，臉書將藉機宣布未來3年內在台灣落實的投資合作計畫，涵蓋經濟、科技及人才等3大面向共9項合作方案，包括貿易合作、數位轉型、產業合作、人才培訓等，預計3年內訓練人才逾千人，協助有意邁向國際的台灣企業拓展跨境業務，協助台灣新創事業走向世界，並與美國矽谷鏈結。

臉書去年啟動「Made by Taiwan」品牌推廣計畫，幫助台灣大小品牌邁向全球，並與貿協攜手培訓許多數位行銷領域人才，臉書透過線上與線下資源整合，弭平台灣數位行銷落差，協助中小企業走向國際。

台灣是繼南韓後，臉書在大中華區第一個推廣品牌計畫的國家，今年將持續投入資源，擴大品牌推廣計畫，協助更多台灣品牌走向全世界。

(中國時報)