軍公教調薪跨樓地板 補助照發

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中國時報
／台北報導

退休軍公教年終獎金、3節慰問金及子女教育補助都有設定2萬5000元樓地板，超過者不得領取，人事行政總處發言人蘇俊榮表示，今年受加薪3％影響，部分原本未超過2萬5000元者會因此超過標準，無法領取，由於考量衝擊較大，為免影響待遇較低的軍公教族群，將以專案處理，繼續發放補助及慰問金。

蘇俊榮說，這樣的作法是顧及加薪有限，但影響過大，尤其是之前有在領相關補助的人，所以今年以專案方式處理，希望把衝擊降到最低。蘇俊榮進一步說，加薪主要是考量物價波動，原本月退在2萬5000元以下者，就是待遇較少者，結果因為月退微調而受到影響，政府當然要考慮到這些人的感受，這些錢對於這個族群非常重要，像是子女讀私立學校，少了教育補助費影響很大。

依規定，現職及退休軍公教人員都可領取子女教育補助，公立大學每人每學期可補助1萬3600元、私立大學補助3萬5800元，公立高中補助3800元、私立高中補助1萬3500元，公立高職補助3200、私立高職補助1萬8900元，國中小則是補助500元。

人行政總處表示，若以加薪最大幅度計算，2萬5000元的3％頂多是750元，但若因此無法領取相關慰問金及補助可謂「利益失衡」，因此人事總處6月15日發出行政函示，為「照顧弱勢」，同意專案列冊繼續發放。

(中國時報)

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