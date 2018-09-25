中秋國道從早塞到晚 疏運創新不務實 新交長落漆

2018年09月25日 04:10 中國時報 王思慧

中秋節連續假期昨已到尾聲，各鐵公路運輸車站湧入了大批人潮，準備搭車返鄉。（季志翔攝）

交通部長吳宏謀甫上任就提出中秋連假前後一天國5白天免收通行費，但這項疏運措施出爐後，許多專家學者都認為不可行，紛紛警告此舉不會達到疏運效果，結果證明這項吳氏創新交管，中秋國道還是塞塞塞，甚至因用路人誤判分流，選擇假期首日和末日上國道而塞在車陣中。創新政策若沒有數據理論支持，只會淪為標新立異。

國道高承載管制、夜間免收通行費、封閉路口匝道等交通管理措施，均是因應高速公路的增加、民眾開車習慣的改變及假期特性而推出，以高承載管制為例，剛實施時限制搭載四人的小客車才能上高速公路，後降為三人，就是因應現代化社會家庭人口減少；又如夜間免收通行費，從晚間11點到翌日7點，改為晚間12點到翌日6點、晚間12點到翌日5點等，也是根據假期車流量的大數據不斷修正。

民眾誤判分流 國道塞爆

但吳宏謀部長上任不久就拋出連假國道日間免收費構想，卻是拿不出任何數據或理論基礎的新想法。逢甲大學運輸管理學系副教授李克聰就曾分析，國5南港系統到蘇澳約53公里，通行費64元，不過平日20公里免費，再減24元，eTag又打9折，算下來平日實際通行費為36元。但為了省36元，全家大小都要請一天假提前或延後上路，誘因實在太低。

吳部長恐怕忘了現在經濟不景氣，民眾都要賺辛苦錢、怕丟飯碗，不可能為了省小錢而賠上1、2天的工資。交通部為討好用路人，結果就是不但連假首日國5依舊塞爆，收假日也塞車，車流還回堵到市區。

想討好用路人 反惹民怨

交通部若想「以價制量」，應該要有數據支持，相信高公局一定有許多資料可運用，若一味只想用免收通行費費方式標新立異，不但沒達到分流效果，日後若沒有免費措施，恐惹來民怨，只有壞處沒有好處。

(中國時報)