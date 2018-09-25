運用差別費率 分流才有效

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中國時報
／台北報導

交通部長吳宏謀上任後首次遇到連假疏運，提出國5連假前後一天，上午6時到下午3時免收費，但昨（24）收假日國5還是塞車。學者認為，用路人不會為了省幾十元而多請1、2天假，應該要有運用差別費率，並在收假日提出國道減價優惠、公共運輸接駁通暢等，才能達到分流效果。

逢甲大學運輸科管理學系副教授李克聰說，連假期間國道不應該免收費，應該要有減價及加價措施；他提出運具差別費率做法，為了疏解人潮，應該要增加大眾運輸工具運能、班次，並在連假時打85折或半價優惠，搭配整體配套，減少民眾開車上國道。

若民眾選擇自行開車，就在收費上加價，並將多收的費用挹注大眾運輸成本，藉此吸引民眾搭大眾交通工具；也能從時段路段差別費率去做，像是白天減價、下午則多收兩倍費用，並多宣導減價時段，達到分流效果。

交通大學運輸管理學系教授張新立指出，連假尖峰時段車流量很明顯已超過國道容量，原因之一是民眾不願搭大眾交通工具，寧可塞在車陣中，也要自行開車，才能直接抵達目的地。政府應該要多著力在公共運輸接駁，像是公車如何銜接鐵路，或是共享運具等，有效減少車流量，並要跟民眾有良好溝通管道，否則立意再怎麼良善，民眾仍不埋單。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，以個人對高公局的了解，應該清楚知道白天免收費無法達到疏導效果，猜測這次免收費政策應該是決策者的意思。他認為不管是春節、清明或是中秋連假，大部分民眾會返鄉，政府應該要思考這次疏運能不能管制、要怎麼管，不要沒有想清楚就丟出免收費措施，只會讓用路人無所適從，不如照平常規定，否則硬想出方法，只會惹來民怨。

(中國時報)

中秋國道從早塞到晚 疏運創新不… 車陣中過秋節 國5回堵7公里

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