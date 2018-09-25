車陣中過秋節 國5回堵7公里

2018年09月25日 04:10 中國時報 王思慧 、 李忠一 ／連線報導 ／連線報導

昨（24）日中秋節連假最後一天，卻有許多民眾在塞車中度過中秋節。國道及省道部分路段從上午就出現大量北返車流，宜蘭到頭城一度時速不到20公里，更回堵到台9線礁溪市區路段，北上分流車道回堵6、7公里。國5車一直到晚上10時後才會逐漸紓解。

昨日是連假最後一天，國5北上路段在上午8時30分車流漸增，下午2時高乘載管制實施後，主線車陣甚至一度回堵達7公里長，用路人從宜蘭河橋頭經國5到南港系統，約須94分鐘。下午2時開始實施高乘載管制，卻還是塞爆，其中宜蘭到頭城路段一度時速不到20公里，頭城到坪林路段時速也在20到40公里間。

國1北上竹北到湖口服務區時速不到20公里；國1北上台中到后里、西螺到西螺服務區因為車多，時速也只有20到40公里。高公局指出，昨日下午北返車潮導致有6大壅塞路段，包括國1北上西螺-埔鹽系統、大雅-后里、銅鑼-頭份、竹北-湖口、國3北上竹山-中興及後龍-西濱等路段，其餘路段大致行車順暢。

高公局交通管理組科長徐福聲表示，收假日下午2時到晚上9時因實施高乘載管制，許多不符合管制資格用路人會提前北返，導致上午就出現車多壅塞情形；下午高乘載後，由於回堵長達6、7公里，因此需要時間消化，國5塞車真正完全紓解則到晚上10時過後，西部國道北上路段也是等到晚上10時後塞車狀況才解除。

高公局表示，今日國5上午6時到下午3時，全線仍將暫停收費。這次中秋連假前後一天試辦國5上午6時至15時免收費措施，高公局將於節後檢討試辦成效，以作為未來實施交管措施參考。

另外，國道塞車回堵到省道，公路總局表示，台9線礁溪市區路段，因北上往國5分流車道回堵1公里，車多走走停停；台61線北上竹南路段，因國3北上車多壅塞改至台61線替代道路，導致該路段車多，時速約50公里。

(中國時報)