預防虐童案 鄰里力量更重要

2018年09月25日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

兒虐事件層出不窮，衛福部保護服務司將在未來3年增加150處社服中心、上千名以上的社工，不過，衛福部也坦承只能著力於事後的緊急處理。兒少專家表示，現有的「兒少保護」政策總是瞻前顧後，難兩全，呼籲「社區的力量」才是6歲以下小孩保護的來源！

以新竹3歲男童的兒虐為例，兒福聯盟總督導林麗如指出，根據研究學齡前孩童受虐比較不容易被發現，只要這些孩童未就託、未上學，留在家中很難被人注意，必須靠著鄰居、親友與醫療單位等較能接觸的人通報。

林麗如提醒，目前學校、警政單位的通報最多，而社區、醫療機構的通報並不理想，尤其社區部分一直未見提升，她認為，政府增加社工人力是好事，讓工作有了充足人力，可是對於事前的通報毫無用處。

其實衛福部的社服中心、教育部的家庭教育中心等政府成立的可供求助單位，散落在各縣市卻因人力、財力不足，功能參差不齊，無法發揮應有功能。林麗如指出，最主要的還是左鄰右舍的警覺，社區民眾不夠熱心就會漏接很多個案。

衛福部統計，社工、教育與警察人員是最多「兒虐」通報者，占了將近8成，這些通常都是事件爆發後公權力的及時介入，如果要在事件發生前介入，幾乎是不可能，即使保護服務司將在未來3年增加150處社服中心、上千名以上的社工也只能著力於事後的緊急處理。

今年適逢「家暴法」實施20周年，衛福部保護服務司司長林維言說，20年來家暴事件不再是「家務事」的觀念逐漸打入人心，國人對「家暴法」的重要性接受度高，很多家庭暴力事件都能獲得最快速度的通報與反映。

不過，不少民眾仍視管教小孩是家務事！家暴與陌生人衝突不一樣，家庭成員關係親密，偶有衝突是難免的，林維言指出，家暴的預防是較為困難，牽涉家人情感糾結，只能透過各種方式宣導夫妻吵架或教育小孩時，注意自己的情緒，不要失控。

(中國時報)