港校明年招台生 學測4科是底限

2018年09月25日 00:40 中國時報 簡立欣 ／香港報導 ／香港報導

明年學測改為「5選4」（考生考0科到5科都行，但招生端最多只採計4科），由於港校是台灣明星高中學子的留學重點，記者親赴香港8所公立大學，了解到香港「八大」都以學測4科為底限，部分學校甚至開放讓學系有採計5科的權限。有港校私下透露，其實希望學生考5科，學校選採最好的4科。

今年台生比去年多

今年台灣學生踴躍赴港，香港中文大學透露共招收64名台灣學子，且成績不俗，總級分平均達頂標以上，包括9個滿級分、8個74級分；香港城市大學招收48人，學測平均維持過去5年以來的70級分以上；香港理工大學招收53人；香港科技大學40人以上。

其他港校雖未透露今年台灣新生人數，但都表示「比去年多」。其中像香港教育大學不但是量的倍增，還有質的改變：該校台生表示，過去台生幾乎清一色是英文教育系，今年卻有讀科學教育、體育、語文研究等。

英語頂標必備條件

至於明年的學測改制，香港中文大學協理副校長王淑英表示，中大不想跟台灣的招生衝突，明年對台招生大致方向是最低要求4科，其中英語必須頂標，另外3科根據中文大學過去錄取標準，每1門大概都達頂標或以上，但要看各學系的要求，彈性調整門檻，且部分學系可能需要5科成績，約10月底在官網公布細節。

採計科目數量方面，不少學校表示會採計「至少」4科，也就是考5科也可以，甚至可能更有優勢。不過香港科技大學、香港理工大學和香港城市大學要求4科就可以，其中理工大學更明確表示4科除了英語必須頂標，且4科平均需達前15%。

至於要採計甚麼科目？英語必考且要頂標，如沒有頂標也要有托福或雅思成績。另外香港大學規定4科裡必須有國英數，香港教育大學規定必考國文和英文。

(中國時報)