比學費 港大63萬最貴 城大獨漲8萬

2018年09月25日 00:40 中國時報 簡立欣 ／香港報導 ／香港報導

明年8所港校招台生學費、獎學金政策幾乎都延續今年，學費是12至16萬港幣不等，又以香港大學16.1萬（約合台幣63萬）最貴。香港城市大學由12萬（約合台幣47萬）漲為14萬（約合台幣55萬），則是唯一漲學費學校。

港校學費不便宜，每年平均都要50萬台幣上下，幾乎是台灣公立大專校院的10倍、私校的5倍；如果再加上生活費，讀港校每年需70萬，因此能否拿到獎學金是台灣學生去港校的重要關鍵。

一般來說香港八大入學獎學金分為全額（4年學費加生活費）、學費全免和學費半免幾種，可以連續拿4年，其中生活費約每年4到5萬港幣不等。

明年港校的境外學生學費，港大16.1萬港幣最高，依序是中大14.5萬港幣、中大和城大14萬港幣，理大、浸大、教大、嶺大都是12萬港幣。僅城大漲學費。

香港中文大學協理副校長王淑英表示，明年仍然提供最優秀的學生入學獎學金，包括全額獎學金、學費全免、學費部分免等。

香港科技大學表示，該校獎學金都是根據當年報讀情況，才能決定名額、金額等等，如果都很優秀，也可能每人都給一點；校方不透露獎學金人數和金額，但表示今年台灣學生拿獎學金的比例是境外學生中最高的群體。

也不透露獎學金人數和金額的港大表示，明年全額獎學金名稱是校長獎學金，每年21.6萬港幣（約85萬台幣）。

(中國時報)