習將發表重要談話 重批台獨

2018年09月25日 04:10 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

1979年1月1日，大陸發表《告台灣同胞書》，權威涉台人士指出，在《告台灣同胞書》40周年之際，中共總書記習近平擬於今年12月31日發表對台重要講話，這也將是在台灣接連被斷交、大陸推出居住證等重大舉措之後，習近平的首次完整對台闡述，值得台灣各界「拭目以待」。

近日有一群台灣學者赴北京參訪，期間拜訪國台辦權威人士，該人士指出，兩岸歷經30多年的交流，但其實政治問題始終沒有根本解決，兩岸關係之所以能維繫並維持和平，更重要的是民間經濟社會文化的交流；他指出，截至今年第一季，台灣民眾到大陸的累計人次已經突破1億，這也是為什麼大陸要讓台胞證免簽，要推動卡式台胞證的原因。

台赴陸發展人數破億

該權威人士指出，《告台灣同胞書》是在大陸決定走向改革開放的歷史大背景下所發表，象徵兩岸從對抗走向交流的重要歷史分水嶺，2019年1月1日是《告台灣同胞書》滿40周年，習近平將於今年12月31日，發表對台的最新重要講話，他認為台灣各界「可以拭目以待」。

2008年12月31日，時任中共總書記胡錦濤就曾出席「紀念《告台灣同胞書》發表30周年座談會」，並發表講話，當年適逢馬英九剛上台，國民黨重返執政，當時胡錦濤說「台灣局勢發生積極變化」，還提出可以尋求達成和平協議、建立兩岸軍事安全互信機制的想法。

不過當前兩岸關係複雜嚴峻，美國打台灣牌的態勢明顯，據了解，習的談話基調，將加大力度批判台獨，同時作為在大陸推出台胞居住證後的首次講話，習也會訴諸軟性一面，強調大陸推進同等待遇的用心，和兩岸的骨肉親情。

力推兩岸文化交流

權威涉台人士不諱言，對於台灣政府的去中國化、文化台獨作為，大陸影響力有限，現在能做的，還是繼續努力推動兩岸社會文化交流，凸顯兩岸歷史連結，以抵銷文化台獨帶來的負作用；未來能拉近兩岸連結的紀念活動或節日，像是光復節、軍人節、黃花崗七十二烈士等，「民進黨丟掉的，大陸都會把它發揚光大」。

(中國時報)