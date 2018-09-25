陸日技術合作 籌設創新對話

2018年09月25日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

日本共同社消息，多名陸日關係知情人士昨透露，陸日已開始協調設立兩國政府協商尖端技術領域合作事宜的「創新對話」。並考慮在日本首相安倍晉三10月訪陸時達成共識，作為象徵雙方關係改善的成果。為協調安倍10月訪問陸相關事宜，日本國家安全保障局局長谷內正太郎今將抵陸展開為期兩天的訪問。

大陸國家主席習近平與安倍晉三12日在俄羅斯海參崴出席第4屆「東方經濟論壇」期間舉行「習安會」，並對安倍10月訪陸達成共識。安倍計畫於《中日和平友好條約》生效40周年的10月23日抵達北京，期間與習近平、大陸國務院總理李克強進行會談。「創新對話」旨在透過人工智慧（AI）和自動駕駛技術的開發及管理等領域合作，搞活兩國經濟。若達共識，將於年內召開首次會議。

除「創新對話」外，在一系列會談中，兩國還力爭在第三國基礎設施的聯合開發、重啟金融危機時相互融通貨幣的「貨幣互換協議」上取得進展。有關陸日合作，5月訪日的李克強與安倍會談時，就推動創新領域合作達成了一致。陸方再三要求儘早設置對話機制。日方擬派出經濟產業省、文部科學省、外務省的幹部等出席。還出現了讓民間研究者參與的方案。

據稱，日本政府希望透過對話，建立妥善管理日企擁有的智慧產權，阻止大陸侵犯的機制。不過，若與北京走得接近，也可能招致以侵犯知識產權為由發動對陸貿易戰的美國川普政府反感。

中共領導層2015年提出的長期發展戰略「中國製造2025」中，把尖端技術作為核心領域。陸方似乎有意透過加強與日本合作，並在提高競爭力的同時，制約貿易摩擦激化的美國。

(中國時報)