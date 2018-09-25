台胞居住證 陸擬放寬申領門檻

2018年09月25日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

大陸推出台胞居住證將滿一個月，據了解，儘管申領條件之一是需在大陸居住半年以上，不過目前實則採取從寬認定，只要有住房或就業證明，即可辦理；此外，若是兩岸婚姻，台籍配偶也可直接在配偶的大陸戶籍地辦理；而考量到台灣政府擬強制申領居住證台灣人須報備並限縮公民權，大陸不排除未來將不再公布申領人數。

大陸於本月1日推出台港澳居民居住證，當時明定的申領資格是，「在大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一」，不過據申領過的台灣民眾以及涉台官員透露，申領並不像規定這麼嚴格，並不會仔細核對出入境紀錄及計算是否待滿半年，只要能提供就業證明或房屋租賃合同等，就可申辦。

北京涉台人士說，設置這些申領條件，並非為了提高門檻，大陸實際上並不介意有多一點台胞辦理居住證，因居住證純粹是為了讓台胞在大陸生活更便利；不過他不諱言，居住證政策剛推出，媒體效應大，各省市不免會想「衝業績」，因此採從寬認定。

蔡政府針對居住證，近期表明將要求申領者回台須登記申報，同時行政院也正研擬要限縮擁有居住證者的公民權，包括禁止擔任機敏公職等。涉台人士說，大陸不可能配合台灣的申報登記，若未來台灣做得「太過」，大陸可能會為了保障台胞在台的政治權利義務，不再公布申領人數。

國台辦發言人安峰山12日在記者會上曾表示，截至本月10日，已有2.2萬名台灣民眾申領居住證。此外，據一位娶大陸配偶的台灣民眾透露，在大陸的台籍配偶，無須出示就業或居住證明，只要在配偶於大陸的戶籍地，同樣可申領台胞居住證。

(中國時報)