民族黨遭港封殺 變非法社團

香港特區政府保安局局長李家超在香港宣布，禁止「香港民族黨」繼續運作。（中新社）

友善列印
中國時報
林勁傑／綜合報導

主張香港獨立、以建立自由而獨立的香港共和國、確立香港公民定義為綱領的「香港民族黨」，港府昨在憲報刊登命令，保安局局長李家超行使《社團條例》權力，禁止該黨在港運作，即時生效，而且成為非法社團。民族黨可在30日內向特首會同行政會議上訴。大陸國務院港澳辦及中聯辦均表示支持特區政府維護法治，對港獨「零容忍」。

東網報導，李家超昨指出，香港民族黨公開鼓吹港獨，嚴重違反《基本法》。今年7月17日發信通知民族黨，給予機會申訴，其後三度延長申訴期，經充分考慮決定因國家安全、社會安全等因素，禁止民族黨運作。

「香港民族黨今日已是一個非法社團。」李家超強調《社團條例》提及的刑事罪行已即時適用，執法部門會按條例和法律處理任何民族黨的行為。他說，該黨2016年成立，其公開綱領包括建立香港獨立共和國、廢除《基本法》、成立以香港為本位的組織及壓力團體等，都嚴重違反《基本法》。

至於未來若有香港民族黨成員成立新組織，同樣宣揚港人自決、香港獨立綱領等情況，李家超表示，不論任何名義，如果目的是為港獨，其實與這次事件無分別，政府會以實際情況及證據採取行動。

他還說，該黨成立以來採取實質行動實現綱領，設有4年計畫達到其目的，包括註冊公司，將綱領寫入章程，參選立法會、透過報刊電台宣傳、實行中學年輕人啟蒙、出版刊物、赴海外聯繫組織尋求支援等，該黨又表明大陸處於弱勢，會對該黨有利。

這是香港自1997年主權移交大陸以來，首次行使《社團條例》，以國家安全及公共安全為由禁止社團運作。

(中國時報)

台胞居住證 陸擬放寬申領門檻 貢獻良多 2018傑出台商 18企業獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。