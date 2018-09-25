民族黨遭港封殺 變非法社團

2018年09月25日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

主張香港獨立、以建立自由而獨立的香港共和國、確立香港公民定義為綱領的「香港民族黨」，港府昨在憲報刊登命令，保安局局長李家超行使《社團條例》權力，禁止該黨在港運作，即時生效，而且成為非法社團。民族黨可在30日內向特首會同行政會議上訴。大陸國務院港澳辦及中聯辦均表示支持特區政府維護法治，對港獨「零容忍」。

東網報導，李家超昨指出，香港民族黨公開鼓吹港獨，嚴重違反《基本法》。今年7月17日發信通知民族黨，給予機會申訴，其後三度延長申訴期，經充分考慮決定因國家安全、社會安全等因素，禁止民族黨運作。

「香港民族黨今日已是一個非法社團。」李家超強調《社團條例》提及的刑事罪行已即時適用，執法部門會按條例和法律處理任何民族黨的行為。他說，該黨2016年成立，其公開綱領包括建立香港獨立共和國、廢除《基本法》、成立以香港為本位的組織及壓力團體等，都嚴重違反《基本法》。

至於未來若有香港民族黨成員成立新組織，同樣宣揚港人自決、香港獨立綱領等情況，李家超表示，不論任何名義，如果目的是為港獨，其實與這次事件無分別，政府會以實際情況及證據採取行動。

他還說，該黨成立以來採取實質行動實現綱領，設有4年計畫達到其目的，包括註冊公司，將綱領寫入章程，參選立法會、透過報刊電台宣傳、實行中學年輕人啟蒙、出版刊物、赴海外聯繫組織尋求支援等，該黨又表明大陸處於弱勢，會對該黨有利。

這是香港自1997年主權移交大陸以來，首次行使《社團條例》，以國家安全及公共安全為由禁止社團運作。

(中國時報)