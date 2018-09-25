貢獻良多 2018傑出台商 18企業獲獎

2018年09月25日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

「2018傑出大陸台商頒獎典禮」日前在台北舉行，共有18家企業獲獎。台北經營管理研究院院長陳明璋開幕致詞時指出，值此世界動盪不安之際，台商要生存發展都不容易，更何況當選「傑出台商」，對於這些離鄉背井，長年在海外奔波，促進兩岸和平往來的台商，大家應給予更多鼓勵和肯定。

台北經營管理研究院主辦的傑出大陸台商獎今年邁入第6屆，21日在台北舉行頒獎典禮。經過初選、複選、實地訪查、決選4階段嚴格審查，最終選出18家企業，共22名企業家獲獎。其中有兩組獲獎企業家，是同時成功交棒給多位子女，因此今年得獎人數也較往年更多。

今年獲得「外銷傑出獎」的是上海江豐傢俱董事長江文宏；獲得「內銷典範獎」的是晉勇橡膠工業董事長張明鎮、富強鑫機器製造董事長王俊傑；獲得「連鎖標竿獎」的是南京米樂星文化發展首席執行官陳賢民、樂友國際商業集團董事長龔定宇；獲得「綠色節能獎」的是重慶永固新型建材董事長簡國釧。

東立木業董事長邱竟昌與其子邱鴻勳、邱鴻傑，還有肇慶市中傑鞋業總裁劉信國與其子劉安哲、劉佑軒，皆榮獲「接班傳承獎」；怡球金屬資源再生董事長黃崇勝、廣西昆侖物流總經理黃薇彤、寧波日鼎電子科技董事長蔡明東獲得「創新經營獎」；滬錸光電科技總經理彭祺煒、珠海杰騰造船董事長陳弘文、惠州強靂日常用品製造董事長林銘賢獲得「轉型升級獎」。

另外，杭州佑展實業董事長陳鋒陽獲得「回饋鄉里獎」；全國台企聯常務副會長謝慶源獲得「協會貢獻獎」；廈門台商協會會長吳家瑩，以及諾霸精密機械董事長曾鴻煉則是獲得「兩岸貢獻獎」。

曾鴻煉致詞時表示，有時候海峽兩岸的事情，「只能去做，不能去說」。能夠助力兩岸五金走上世界舞台，參與ISO標準的制定，自己只是順勢而為，為兩岸交流貢獻了綿薄之力。

(中國時報)