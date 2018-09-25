馬爾地夫變天 陸影響力難消

印度洋島國馬爾地夫總統大選結束，選舉結果讓人跌破眼鏡。選舉委員會24日公布立場親印度的反對派候選人索利赫得票領先16.7％之後，現任總統雅門承認敗選。這場選舉被視為中國大陸和印度兩大強權的角力戰，不過部分觀察家認為，即便立場親陸的雅門敗選，大陸在馬爾地夫的影響力恐難消退。
親印度索利赫 大勝
反對陣營共推的候選人索利赫在開出的92％選票中取得16個百分點領先後，便自行宣布當選。他說：「訊息明確且清晰，馬爾地夫人民要求改革、和平與正義。我呼籲雅門總統接受人民的意志，根據憲法展開權力轉移。」
索利赫在勝選演說中形容選舉結果是「快樂、希望和歷史的一刻」，但仍認為這並不是一場公開透明的大選。索利赫呼籲雅門確保政權交接順利及和平進行，以及立刻釋放政治犯。
索利赫的支持者對意外的勝選，欣喜若狂，紛紛湧上街頭互相擁抱、揮舞國旗，歡呼慶祝。官方計票結果顯示，索利赫的得票率高達58.3％，擊敗對手。馬爾地夫40萬人口，合格選民逾26萬，投票率達89.2％。
由於投票十分踴躍，各投票所都出現排隊投票人龍，選委會還延長投票3小時。選委會表示，會依據憲法相關規定，在9月30日前公布正式結果。
選前外界批評這次大選不公，預料雅門會連任。包括來自歐盟與聯合國的大多數選舉監督團體，都拒絕馬爾地夫政府的觀選邀請，擔心若前往當地，恐替雅門操縱選舉背書。
沒想到雅門在沉默數小時後，承認競選連任失敗，並承諾平穩移交政權。他向全國發表電視演說：「馬爾地夫人民已經決定了他們想要什麼。我已經接受了昨天的結果。今天早些時候，我會見了索利赫，他是馬爾地夫選民為自己選出的下一任總統。我恭賀他。」
陸資吸引力 勝政治
雅門2013年上台後向大陸靠攏。大陸去年與馬爾地夫簽署自貿協定。被納入「一帶一路」一員的馬爾地夫，已接受大陸約20億美元貸款。
部分觀察家認為，即便雅門下台，大陸的影響力也恐難消退，美國與印度無意或無力像北京那樣砸重金。
美國維吉尼亞州智庫「海軍分析中心」南亞分析師薩馬蘭納亞克說：「若雅門敗選，中國大陸還是能與下任總統合作。對區域內的小國而言，中國做為國家發展資金來源的吸引力，勝過國內政治。」
(中國時報)