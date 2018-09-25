馬爾地夫變天 陸影響力難消

2018年09月25日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

馬爾地夫反對派總統候選人索利赫的支持者在首都馬律街頭熱烈慶祝勝利。（美聯社）

印度洋島國馬爾地夫總統大選結束，選舉結果讓人跌破眼鏡。選舉委員會24日公布立場親印度的反對派候選人索利赫得票領先16.7％之後，現任總統雅門承認敗選。這場選舉被視為中國大陸和印度兩大強權的角力戰，不過部分觀察家認為，即便立場親陸的雅門敗選，大陸在馬爾地夫的影響力恐難消退。

親印度索利赫 大勝

反對陣營共推的候選人索利赫在開出的92％選票中取得16個百分點領先後，便自行宣布當選。他說：「訊息明確且清晰，馬爾地夫人民要求改革、和平與正義。我呼籲雅門總統接受人民的意志，根據憲法展開權力轉移。」

索利赫在勝選演說中形容選舉結果是「快樂、希望和歷史的一刻」，但仍認為這並不是一場公開透明的大選。索利赫呼籲雅門確保政權交接順利及和平進行，以及立刻釋放政治犯。

索利赫的支持者對意外的勝選，欣喜若狂，紛紛湧上街頭互相擁抱、揮舞國旗，歡呼慶祝。官方計票結果顯示，索利赫的得票率高達58.3％，擊敗對手。馬爾地夫40萬人口，合格選民逾26萬，投票率達89.2％。

由於投票十分踴躍，各投票所都出現排隊投票人龍，選委會還延長投票3小時。選委會表示，會依據憲法相關規定，在9月30日前公布正式結果。

選前外界批評這次大選不公，預料雅門會連任。包括來自歐盟與聯合國的大多數選舉監督團體，都拒絕馬爾地夫政府的觀選邀請，擔心若前往當地，恐替雅門操縱選舉背書。

沒想到雅門在沉默數小時後，承認競選連任失敗，並承諾平穩移交政權。他向全國發表電視演說：「馬爾地夫人民已經決定了他們想要什麼。我已經接受了昨天的結果。今天早些時候，我會見了索利赫，他是馬爾地夫選民為自己選出的下一任總統。我恭賀他。」

陸資吸引力 勝政治

雅門2013年上台後向大陸靠攏。大陸去年與馬爾地夫簽署自貿協定。被納入「一帶一路」一員的馬爾地夫，已接受大陸約20億美元貸款。

部分觀察家認為，即便雅門下台，大陸的影響力也恐難消退，美國與印度無意或無力像北京那樣砸重金。

美國維吉尼亞州智庫「海軍分析中心」南亞分析師薩馬蘭納亞克說：「若雅門敗選，中國大陸還是能與下任總統合作。對區域內的小國而言，中國做為國家發展資金來源的吸引力，勝過國內政治。」

(中國時報)