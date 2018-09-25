川普、安倍餐會 聚焦貿易

2018年09月25日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京24日電 ／東京24日電

日本首相安倍晉三24日在紐約出席了由美國總統川普在自宅舉辦的晚餐會，兩人討論了有關北韓、美日貿易等問題。美日25日即將展開閣僚級新貿易協商，協商的結果將反映在26日的美日峰會上，預計雙方在貿易問題上將展開激烈的拉鋸戰。

安倍為出席聯合國大會，23日下午（台北時間24日上午）抵達美國紐約，先赴川普大樓與川普共進晚餐。晚餐前川普在推特上寫著，他將與安倍商談軍事和貿易問題，且強調「我們為了幫助日本做了很多事，也期待建立更加互惠的美日關係。」

只有翻譯等少人數陪同的晚餐會，歷時約2個半小時，安倍表示，與川普確認了將在朝鮮半島的無核化問題上緊密合作，也針對貿易與投資等問題坦率地交換了意見。

有關綁架問題，安倍表示，「出發前聽取了綁架受害家族會的切實想法，也將他們的訊息傳達給川普。接下來是我自身要面對北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩，為了早日解決綁架問題，已下定決心不放過任何機會。」展現出將與金正恩直接對話的姿態。

至於貿易談判問題，安倍表示，「針對美日之間的通商、投資、貿易等課題，以及美日貿易協商新框架「FFR」（取自由free、公正fair、互惠reciprocal的字首），我們有了非常具建設性的討論。將根據之後經濟再生擔當大臣茂木（敏充）與美國通商代表萊梅澤的會談內容，在美日高峰會談討論。」

茂木和萊梅澤25日將召開美日閣僚級的貿易協商。川普政府希望在中期選舉前能削減對日貿易逆差，並要求與日本展開雙邊自由貿易協定（FTA）的談判，也考慮提高日本進口車關稅等。安倍政府不願與美國在貿易問題上對立，故有意與美國展開農產品等關稅的雙邊協商，也希望美國能承諾不提高汽車進口關稅。

這次的晚餐會是由川普主動邀請的，原本訂在川普大廈的餐廳，後來臨時改成在川普的私邸舉行。川普有意在閣僚級貿易協商前，先向安倍提出美方的要求。美日之間在貿易問題上是否能互相讓步、折衝成為矚目的焦點。

(中國時報)