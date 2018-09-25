貿易戰箭在弦上 美日峰會受矚目

2018年09月25日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京24日電 ／東京24日電

美國川普政府的貿易談判中，日本的優先順位並不高，繼貿易戰打得如火如荼的中國大陸之後，7月與歐盟，8月與墨西哥展開雙邊貿易談判，接著即將輪到日本，26日的美日峰會也大受矚目。《朝日新聞》引述某美國政府相關人士的發言指出，「這次的美日高峰會談，說不定日本要先做好心理準備。」

報導指出，川普對於對日貿易逆差相當不滿，希望日本首相安倍晉三可以給出看得見的「成果」。日方希望先以開放農作物等關稅談判來啟動雙邊貿易協商以舒緩壓力，但日本的策略是否能成功還未知。

對川普而言，11月中期選舉的最大武器是經濟成長，其主要政策之一便是削減貿易逆差，大陸、歐盟、墨西哥、加拿大、日本都是主要削減目標，但在貿易談判的優先順位上，繼大陸、歐盟、墨西哥之後，日本將是接下來的目標。

川普過去威脅要將日本進口車關稅從目前的2.5％調高至25％，盼藉此促使日本汽車廠將生產據點移往美國，並促日本開放市場，大量購買美國的農產品等。

美國政府相關人士指出，川普過去在美日峰會上曾向安倍提出俄亥俄、密西根州等具體的州名，要求日本立刻投資幾10億美元。這次的美日峰會上會向安倍提出怎樣的具體要求將是焦點。

報導指出，美陸貿易談判將長期化，現在也沒有明確的讓步，美國的農家逐漸受到大陸報復關稅的打擊，農家對川普而言是重要的支持基礎，失去農家的支持將成為致命傷，故川普希望促使日本先開放農產品等市場，好向美國農家交代。

日本原期盼美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但最近因擔心美國對日本進口車採取高關稅措施，而不得不與美國展開關稅談判。CPTPP生效後，日本將針對澳洲等會員國的進口牛肉調降關稅，從目前的38.5％調降至9％，美國也勢必提出降低牛肉關稅的要求。

日本車廠在國內年產1000萬輛汽車，其中約2成出口到美國。美國若調高關稅，估算日本車廠的關稅負擔1年將增加約2兆日圓（約新台幣5520億元）。

(中國時報)