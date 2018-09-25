貿易戰箭在弦上 美日峰會受矚目

友善列印
中國時報
／東京24日電

美國川普政府的貿易談判中，日本的優先順位並不高，繼貿易戰打得如火如荼的中國大陸之後，7月與歐盟，8月與墨西哥展開雙邊貿易談判，接著即將輪到日本，26日的美日峰會也大受矚目。《朝日新聞》引述某美國政府相關人士的發言指出，「這次的美日高峰會談，說不定日本要先做好心理準備。」

報導指出，川普對於對日貿易逆差相當不滿，希望日本首相安倍晉三可以給出看得見的「成果」。日方希望先以開放農作物等關稅談判來啟動雙邊貿易協商以舒緩壓力，但日本的策略是否能成功還未知。

對川普而言，11月中期選舉的最大武器是經濟成長，其主要政策之一便是削減貿易逆差，大陸、歐盟、墨西哥、加拿大、日本都是主要削減目標，但在貿易談判的優先順位上，繼大陸、歐盟、墨西哥之後，日本將是接下來的目標。

川普過去威脅要將日本進口車關稅從目前的2.5％調高至25％，盼藉此促使日本汽車廠將生產據點移往美國，並促日本開放市場，大量購買美國的農產品等。

美國政府相關人士指出，川普過去在美日峰會上曾向安倍提出俄亥俄、密西根州等具體的州名，要求日本立刻投資幾10億美元。這次的美日峰會上會向安倍提出怎樣的具體要求將是焦點。

報導指出，美陸貿易談判將長期化，現在也沒有明確的讓步，美國的農家逐漸受到大陸報復關稅的打擊，農家對川普而言是重要的支持基礎，失去農家的支持將成為致命傷，故川普希望促使日本先開放農產品等市場，好向美國農家交代。

日本原期盼美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但最近因擔心美國對日本進口車採取高關稅措施，而不得不與美國展開關稅談判。CPTPP生效後，日本將針對澳洲等會員國的進口牛肉調降關稅，從目前的38.5％調降至9％，美國也勢必提出降低牛肉關稅的要求。

日本車廠在國內年產1000萬輛汽車，其中約2成出口到美國。美國若調高關稅，估算日本車廠的關稅負擔1年將增加約2兆日圓（約新台幣5520億元）。

(中國時報)

川普、安倍餐會 聚焦貿易 文在寅稱 民族團結力量大

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。