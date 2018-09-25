烤肉一肚子火 中秋鬧出人命

2018年09月25日 04:10 中國時報 蔡依珍 、邱立雅、宋原彰／綜合報導 、邱立雅、宋原彰／綜合報導

施姓兄弟檔23日晚間不滿王姓鄰居烤肉放鞭炮嚇到外甥，竟夥同陳姓員工圍毆打死王男，3男酒醒後懊悔不已，仍被依殺人罪嫌移送。（蔡依珍攝）

中秋烤肉火氣大，各地紛傳鬥毆事件！桃園施姓男子23日晚間，僅因不滿王姓鄰居烤肉燃放沖天炮嚇到小外甥，竟夥同弟弟及另名陳姓男子聯手痛毆王男，王送醫後因肝臟破裂死亡，3人被依殺人罪嫌送辦。另新北市汐止區也發生烤肉酒後鬥毆，20人打群架大亂鬥，3人受傷送醫；新竹縣芎林鄉更有蒙面黑衣人出沒，砸毀7家檳榔攤，地方人心惶惶。

3個打1個 打到肝破裂

從事鐵皮屋搭建的34歲王姓男子，23日晚間和游姓老闆兒子等4人，在桃園區鹽務路上的宿舍前烤肉，一時興起拿出大把沖天炮施放，卻飛到不到20公尺遠的施姓鄰居家，正在烤肉的34歲施男不滿3歲和5歲外甥被嚇到，找來32歲的弟弟和35歲的陳姓員工上門理論。

雙方一言不合爆發肢體衝突，施姓兄弟和陳男3人圍毆王男，王當場倒地、陷入昏迷，緊急送醫仍因肝臟破裂、宣告不治。3人酒醒後坦承動手、但都辯稱沒想到會打死人，警訊後依殺人罪嫌將3人移送桃園地檢署偵辦。

新北市汐止區明峰街23日深夜有20人相約烤肉，卻酒後發生爭執大打出手，現場酒瓶、鐵架等物品四處飛散，地上血跡斑斑。

酒後起爭執 20人打群架

目擊民眾表示，原本一群人正常烤肉，突然有人大聲罵髒話，後來就打成一團，3人受傷。警方到場一時無法控制場面，直到快打部隊及救護車到場，將3名傷者送醫後，衝突才平息。警方事後帶回羅姓男子在內10人偵訊，依違反社維法函送。

此外，新竹縣芎林鄉富林路23日傍晚有8名蒙面黑衣人，分乘4輛機車砸毀沿路7家檳榔攤，現場玻璃碎裂一地。被害業者表示並未與人發生糾紛，惡煞逞凶行為讓芎林小鎮人心惶惶，深怕夜歸遭到不測。警方已鎖定特定對象偵辦中。

(中國時報)