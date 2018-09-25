少女遭父性侵 賠償金交付信託

2018年09月25日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

14歲國中少女前年放學返家洗澡時，遭父親闖進浴室猥褻，父親還恐嚇她「若敢說出去，就殺死妳」，少女受辱後痛不欲生，事後獲犯罪被害補償金20萬元，檢方近日將循民事訴訟向父親求償。另考量被害人尚未成年，將這筆錢交由犯保協會信託管理，以孳息按月支付少女生活費，直到她成年為止。

據統計，截至今年2月底，犯罪被害人保護協會各地分會為全國222名被害人信託管理補償金，總金額8999萬7525元。

檢方調查，2016年12月間，14歲的被害人下午放學返家，到浴室準備洗澡時，父親藉口拿東西為由闖進浴室，對全身僅穿著內衣褲的女兒上下其手。父親離去時還恫嚇她不得告訴別人，否則就要殺死她。事後被害少女告訴同學，同學通知老師及社工，社會局獲報，除了將少女緊急安置之外，並報通警方處理。警方事後依妨害性自主罪將這名父親送辦。

被害少女日前在犯保協會協助下，申請性侵犯罪被害補償，經檢方審議後，認為被害人確實因遭父親性侵，身心嚴重受創，准予補償20萬元精神撫慰金。檢方將先墊付這筆錢，日後再向父親行使求償權。

但檢方考量受補償人尚未成年，且加害人是少女父親，是她的法定監護人，擔心直接發放補償金恐遭人不當濫用，為了保障少女的權益，決定將這筆20萬的補償金交給犯保協會信託管理。

依規定，犯保協會將為該少女開設帳戶，把這筆錢存放在銀行裡，辦理優利存款，以分期或孳息按月支付少女作生活費用，提供她至成年的生活保障。

(中國時報)