演員侵犯身障女 檢方代位求償43萬元

2018年09月25日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

演過多部本土劇的江姓男子，去年將街頭賣口香糖的身心障礙女子騙到住處求歡遭拒，竟持刀殺傷她再性侵，威脅「射出來才能走」，被判刑5年6月確定，入監服刑。被害人申請犯罪被害補償金，檢方准予補償43萬多元，檢方將向江男求償。

判決指出，去年5月，江見被害人在路上獨自販售口香糖且滿身大汗，遂上前搭訕，並邀約被害人一起返回住處吹冷氣休息，但江進屋後，向被害人求歡遭拒，江竟惱羞成怒，自抽屜中取出菜刀，砍傷被害人手臂、頭部。

江將被害人強壓在床，霸王硬上弓性侵，威脅要射精後才讓被害人離去，被害人被迫為江口交，江見被害人白衣上衣沾血，要求替換衣服後才讓被害人離去，事後江並把染血的棉被棄置於資源回收桶。由於路邊商家發現被害人頭部及手臂多處受傷流血，報警處理。

據了解，被害人出庭作證直說想殺了江男，社工已介入輔導。一審審酌被害人心理創傷極深，判江男徒刑10年；高院改判5年半；今年7月最高法院駁回檢方上訴，全案定讞。檢察官已傳喚江到案，並發監執行。

被害人日前申請犯罪被害補償，強調遭性侵後身心受創，難以平復，不敢出門賣口香糖，害怕與人接觸，因此減少出門時間，無法穩定賺錢，檢方審議後認定被害人身心嚴重受創，同意全額補償她40萬精神撫慰金，另補償醫療費、減少勞動能力部分共計3萬多元，合計補償43萬多元。

(中國時報)