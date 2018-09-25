77％北北基民眾 不挺深澳電廠

2018年09月25日 00:40 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

深澳電廠民調

深澳燃煤電廠議題持續成為選戰焦點，根據旺旺中時媒體集團最新民調，63.2％北北基民眾反對興建深澳電廠，被問及全島576人可能因深澳電廠死亡後，不支持的民眾攀升到77.2％；一旦深澳電廠議題選舉掛勾，高達70.1％民眾表態「不會投票給支持深澳電廠的首長、議員參選人」，較半年前大幅增加10.8％。

反對者較半年前增加

旺旺中時集團長期關心深澳電廠議題，今年4月以及9月分別針對北北基地區進行民調，交叉分析後發現，民眾被問及「是否知道新北市瑞芳區要興建深澳燃煤電廠」？知道的民眾從65.3％降到63.2％，不知道民眾也從34.7％拉高到38.9％，不過都在誤差範圍內。

其次，民眾被問到「是否支持興建深澳燃煤電廠」？反對者為63.2％較4月59.8％增加3.4％，支持者為19％較4月減少1.4％。

至於是否重啟環評？支持民眾為72.3％較前期減少1.5％；如果深澳電廠由燃煤發電改為天然氣，接受民眾為59.7％與前期60.8％，差異不大。

不過，針對日前台大與中興教授研究報告，深澳電廠興建後將造成全島576人死亡，民眾相信與不相信比例為46.9％、38.7％，顯見對這報告「半信半疑」；若被問到研究報告接近事實，有高達77.2％反對深澳電廠，遠高於支持的14.4％，及8.4％民眾不知道無意見或是拒答。

健康議題發酵

有趣的是，根據4月跟9月民調，深澳燃煤電廠議題已影響到民眾投票行為，民眾被問到「如果年底縣市長及議員參選人支持蓋深澳電廠，請問是否會支持」？支持民眾從20.6％大降為13％，不支持民眾從59.3％大幅攀升到70.1％，足證深澳電廠議題已高度影響北北基民眾投票行為。

如果分析政黨傾向，在不預設前提下，81.6％泛藍民眾反對深澳電廠，遠高於泛綠40.9％；如果加入學者研究恐造成全島576人死亡時，89％泛藍民眾不會支持深澳電廠，遠高於泛綠的60.2％。

一旦深澳議題跟年底選舉掛勾，87.3％泛藍民眾不會投給支持深澳電廠的候選人，泛綠支持者不會投票的比例則為48.9％，再次證明深澳電廠議題不分藍綠族群，已逐漸在投票行為中發酵。

這份民調為旺旺中時集團在9月18日到9月19日，針對設籍台北市、新北市、基隆市年滿20歲以上民眾進行電話訪問，有效樣本數共1073位，在95％信心水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中國時報)