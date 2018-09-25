環團籲執政黨「回頭是岸」

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中國時報
╱綜合報導

旺旺中時媒體集團最新民調顯示大多數民眾不支持贊成深澳燃煤電廠的參選人，環團認為，政治人物應「回頭是岸」，趁還沒動工儘速撤案，否則不僅會有空汙等問題，對年底選情也會十分不利；反深澳燃煤電廠自救會長陳志強則呼籲，被深澳燃煤電廠影響最劇烈的北北基宜桃竹6縣市，所有民代參選人都應表達明確立場，拒絕深澳燃煤電廠擴建案。

陳志強指出，深澳電廠當初還在做環境影響差異分析審查時，台電不但未提出健康風險評估，更沒有完整呈現東北季風會帶來什麼樣的空汙擴散，從未經過嚴謹的調查就做出決策，而深澳電廠好不容易除役10多年，讓當地生態與空氣品質逐漸恢復，如今又要蓋，民眾一定不能接受。自救會將發起問卷調查的連署活動，盼望民眾勇敢出來反對重啟深澳燃煤電廠

國際非政府環保組織「綠色和平」能源專案主任張凱婷表示，以調查結果來看，北部6縣受衝擊最大，面對這樣扎實的科學報告，很遺憾看到中央政府企圖否認，甚至連地方的縣市長參選人竟也無法明確表達反對深澳燃煤電廠，令人失望。

張凱婷說，以死亡人數198人、排序最高的新北市來看，國民黨現任市長朱立倫及市長參選人侯友宜都已明確表達反對立場，但民進黨新北市長參選人蘇貞昌仍不斷跳針、裝傻迴避，試問民眾該如何支持一位不顧198位市民生死的市長？

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，期望執政黨能「回頭是岸」，既已有強大民意反對，就不要硬撐到最後，加上目前能源足夠，老百姓覺得沒必要，「何必蓋一個人民不喜歡的東西拖垮選情？」

(中國時報)

77％北北基民眾 不挺深澳電廠 昔核四今深澳 民進黨作繭自縛

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