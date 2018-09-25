昔核四今深澳 民進黨作繭自縛

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中國時報

昔日民進黨刻意操作核四電廠，利用民眾恐慌心理，選舉攻無不克、戰無不勝；如今主客易位，民進黨政府強渡關山重啟深澳燃煤電廠後，逾7成民眾反對，甚至揚言不投給支持深澳電廠的參選人，令綠營參選人紛紛噤聲。民進黨在野時自詡「傾聽民意」，如今卻「恍若未聞」，這就是換了屁股換了腦袋。

核四電廠從1980年代興建後風雨不斷，民進黨在野時無視世界對於核能商轉的趨勢，高舉民意急先鋒發動抗爭，抨擊國民黨對核四議題麻木不仁，逼迫馬英九2014年宣布「封存核四」，給下一代保留選擇權。

蔡英文選舉時更擘畫非核家園的美好未來，執政後核四封存，燃料棒也一一送出，卻多次傳出缺電危機，本來該退役的核一、核二，冒著更大風險繼續運轉。

民進黨政府為了不讓非核家園政見跳票，重啟深澳燃煤電廠，不顧環團、學者反對，連新北市府提出汙染較小的天然氣發電的折衷方案也封殺，挾執政優勢強行通過環差案，引起各界譁然。

據多次民調顯示，反對深澳燃煤電廠的民眾超過7成甚至8成，更嚴重影響到投票行為，自認傾聽民意的民進黨卻把這當耳邊風，給了國民黨民氣可用的機會。

侯友宜一路率領北市、基隆的市長參選人反對到底，甚至串聯里長、議員；如今逐漸成為選戰主軸議題，發表的公共宣傳影片更是喚起民眾參與公共事務的熱情，足證民進黨深澳電廠的政策不得人心。

相較之下，對手蘇貞昌無論是政治魅力、口才或學經歷都是民進黨的精英人選，但在中央深澳燃煤電廠的大鍋蓋下，也難衝破這牢籠，陷入啞巴吃黃蓮窘態，與其說蘇最大的敵人是侯友宜，倒不如說是黨內同志。

(中國時報)

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