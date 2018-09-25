藍堅決反對 綠有附帶條件

2018年09月25日 00:40 中國時報 林縉明 、張穎齊、 葉德正 ／綜合報導 、張穎齊、／綜合報導

深澳電廠議題的最新民調出爐，國民黨台北市長參選人丁守中陣營表示，該電廠位在基隆河開口處，長期東北季風會把細懸浮微粒（PM2.5）吹進北市，而且林口火力風電廠去年起換成燃煤機組，若加上未來核四廠改為燃煤火力發電廠，屆時台北盆地四周將成為燃煤火力發電廠最密集的地方，嚴重影響北北基民眾健康，堅決反對深澳電廠興建。

民進黨市長參選人姚文智則認為，經濟發展不能沒電，但電廠標準就是要安全無汙染，如果不安全、有汙染絕對反對。

台北市長柯文哲對深澳電廠興建與否始終不表態，柯陣營表示，柯市長認為專業問題應該回歸專業解決，依照相關數據判斷，而不是凡事政治化逼著要表態。

國民黨新北市長參選人侯友宜表示，環團與公衛專家提出多項研究報告，都明確指出燃煤電廠會影響國人健康，現在已有超過7成民眾反對深澳電廠，再次呼籲中央政府傾聽民意，停止興建計畫。侯辦發言人賴冠群表示，黨意不能凌駕民意，奉勸老縣長別再閃躲；侯辦也要求新北市立委、市議員參選人都必須明確表態。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室指出，新北市民要生活、要經濟發展不能沒有電，蘇貞昌堅持要安全，無汙染，如果不安全、有汙染，他絕對反對。

基隆市政府發言人陳靜萍表示，市長林右昌會尊重市民意見，不過站在基隆的立場沒辦法決定要不要蓋電廠，若新北市決定不發生煤許可，基隆會尊重。

國民黨基隆市長參選人謝立功指出，深澳電廠若有害，就應做健康風險評估，台電、環保署等相關單位自己不做功課也就罷了，還怪罪專家學者「造成社會對立恐慌」，對此完全無法接受。

(中國時報)